Où délibérer en démocratie ?

À propos de : Loïc Blondiaux, Bernard Manin (dir.), Le tournant délibératif de la démocratie, Presses de Sciences-Po, 2021.



par Pierre-Étienne Vandamme, en ligne le 4 mai 2022 sur laviedesidees.fr

Comment réaliser l’idéal d’une démocratie délibérative ? Un ouvrage collectif revient sur le « tournant délibératif » de la pensée démocratique et esquisse les voies de sa mise en œuvre, dans des démocraties de masse où l’opinion publique continue d’être cristallisée par les médias et les partis.



Le « tournant délibératif » désigne un basculement théorique dans l’étude des institutions démocratiques qui s’est opéré dans les années 1980 sous l’impulsion de figures comme Jürgen Habermas, Bernard Manin ou Jon Elster (parmi beaucoup d’autres). Son ambition est de déplacer l’attention de l’étude du vote vers celle de la formation discursive des volontés politiques de citoyens et d’offrir un fondement plus solide à la légitimité démocratique. L’idée, en effet, est que des décisions plus légitimes émergeraient d’une forme de délibération inclusive et permanente du peuple, dont les modalités pratiques restaient à préciser. L’approche délibérative rejette donc d’abord la réduction de la démocratie au simple comptage des voix et à la sanction du nombre. Mais elle conteste aussi, dans la plupart de ses versions, la réduction de la participation citoyenne à une délégation de pouvoir par l’élection, le dialogue entre représentants et représentés devant être permanent.



L’ambition de l’ouvrage collectif dirigé par Loïc Blondiaux et Bernard Manin est d’offrir un bilan de ce tournant délibératif et de mettre en évidence des champs de recherche qui restent à explorer. À travers différentes excellentes contributions, dont certaines étaient déjà parues en anglais, il permet de voir combien le tournant délibératif fut un déplacement théorique extrêmement fécond, mais dont les implications pratiques ne sont pas encore tout à fait claires, même si de nombreux progrès ont été enregistrés au fil du temps. […]

Lire la suite…