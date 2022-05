Née il y a quelques décennies dans les démocraties libérales, la théorie délibérative a inspiré quantité d'expériences et de pratiques nouvelles. Une vingtaine de spécialistes internationaux présentent dans cet ouvrage ce « tournant délibératif » de la démocratie. Lire la suite

Face aux conceptions de la démocratie qui réduisent la décision publique au décompte des votes, la théorie délibérative soutient que la démocratie doit une part essentielle de sa valeur à la formation des volontés politiques des citoyens. Elle préconise une manière particulière d'organiser cette formation : par la délibération collective. Née il y a quelques décennies dans les démocraties libérales, cette théorie a inspiré quantité d'expériences et de pratiques nouvelles : des jurys, panels et assemblées de citoyens ont été mis en place dans de nombreux pays.

Une vingtaine de spécialistes internationaux présentent ici ce « tournant délibératif » de la démocratie. Ils analysent les diverses facettes du concept ainsi que ses limites, retracent les multiples recherches de terrain qu’il a suscitées, reviennent sur les débats contemporains autour de l’idéal délibératif et sur

les diverses déclinaisons de la démocratie participative.

Sommaire

Introduction. Un paradigme et ses problèmes

Bernard Manin

I – LA DÉLIBÉRATION À GRANDE ÉCHELLE

Une approche systémique de la démocratie délibérative

Jane Mansbridge, James Bohman, Simone Chambers, Thomas Christiano, Archon Fung, John Parkinson, Dennis F. Thompson et Mark E. Warren

Qu'est-ce qu'un système délibératif ?

Les frontières du système

Les fonctions du système délibératif

Trois analyses systémiques

Failles dans le système délibératif

Conclusion

La démocratie délibérative à grande échelle : des arènes locales à la délibération de tous

Charles Girard

La démocratie délibérative à grande échelle

La stratégie de la simulation : la délibération contrefactuelle du peuple

La stratégie de la division : la délibération morcelée du peuple

La stratégie de l'orientation : la délibération assistée du peuple

II – VERTUS ET LIMITES DE LA DÉLIBÉRATION

Délibération, cycles de Condorcet et déformation des préférences

Jon Elster

Introduction

La « force civilisatrice de l'hypocrisie »

Écoles publiques, privées, ou scolarisation à domicile ?

Déformations stratégique et hypocrite des préférences

Conclusion

Délibération politique et principe du contradictoire

Bernard Manin

Une autre idée de la délibération : recours à l’histoire

Les bienfaits de la délibération contradictoire

Promouvoir le débat politique contradictoire

La démocratie délibérative et la corruption du discours

Mark E. Warren

Le discours sur la corruption

La priorité du discours en démocratie

La corruption du langage : Platon et Hobbes

La tromperie comme menace pour la démocratie

Corruption et pragmatique du langage

Conceptualiser la corruption du discours

Se protéger contre la corruption du discours

Conclusion

III – DÉLIBÉRATION ET INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

Démocratie délibérative et démocratie électorale

Hervé Pourtois

Vers une « désélectoralisation » de la politique ?

Forces et limites d’une conception discursive de la représentation

L’irréductibilité de la démocratie électorale

Les vertus socialisatrices et discursives de l’élection

Débats parlementaires et délibération démocratique

Dominique Leydet

La conception « classique » de la délibération parlementaire

La conception « distribuée » de la délibération démocratique

Discipliner la dynamique compétitive des débats ?

Que faire ?

Conclusion

Le référendum : une procédure contraire à la délibération, utile à la démocratie délibérative

Marion Paoletti et Laurence Morel

À l’ombre du paradigme délibératif, le développement de la pratique et du droit référendaires

L’antagonisme a priori de la procédure référendaire et de la délibération

Rendre plus délibératifs les référendums

Conclusion

IV – LA DÉLIBÉRATION À L’OEUVRE

Saisir et définir la délibération par l’argumentation : l’exemple des débats parlementaires français

Clément Viktorovitch

Le repérage de la délibération par son issue (RDI)

Une étude empirique au coeur des assemblées parlementaires françaises

Vers une caractérisation argumentative de la discussion délibérative

Conclusion

La légitimation du jury citoyen : un parcours d’épreuves ?

Rémi Barbier et Clémence Bedu

Première séquence : l’installation du jury

Deuxième séquence : la mise en production

Troisième séquence : retour vers le monde social

Conclusion

Consultation, délibération et contestation : trois figures du débat comme procédure de légitimation

Jean-Michel Fourniau

L’inscription de la figure consultative dans la modernisation administrative, pour décider mieux

L’expérience de la figure délibérative dans la critique sociale des projets

La montée de la figure contestataire dans l’expérience des limites de la participation 292

Conclusion : trois figures entremêlées dans l’expérience démocratique

Refléter la discussion ou formuler une résolution ? Modes de conclusion des forums délibératifs

Luigi Bobbio

La conclusion implicite

Le changement des opinions

La représentation des discours

La recommandation

Le vote sur des alternatives

Le contrat

Conclusion : refléter la discussion ou formuler une résolution ?

*

