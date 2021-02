« Ordre et chaos »

Artis Natura, vol. 5, nos 1 et 2 – Hiver 2021

Le comité éditorial d’Artis Natura vous invite à soumettre vos contributions à sa plateforme collaborative culturelle en ligne. Le projet Artis Natura permet aux chercheur(e)s et artistes de partager leurs réflexions sur les différents modes de représentation de l’interaction réciproque entre l’humain et la nature.

« Le chaos était la loi de la nature. L’ordre était le rêve de l’homme. » Les mots de l’historien américain Henry Adams mettent en exergue une apparente dichotomie entre un prétendu « chaos » du monde naturel et, en réponse, une volonté de maitrise ou de contrôle de la part de l’humain. L’ordre se trouve pourtant, sous de nombreuses formes, au sein même de la nature, dans le cycle de l’eau, la structure microscopique des cellules, ou encore les systèmes météorologiques. Ce double-volet, qui couvre l’intégralité de la période de soumission de l’année 2021, explore le chaos effréné et l’ordre naturel de notre monde, et le désir de l’humain, sinon le besoin compulsif, de percevoir ou de créer l’ordre au sein d’un « système » qu’il habite. Il sera l’occasion de mettre en perspective les différents modes et stratégies de représentation de système chaotiques et/ou de l’ordre naturel, et de la relation que l’homme entretient avec ceux-ci par le biais de la littérature, de la photographie, de la peinture, de la musique…

Nous vous proposons une liste non-exhaustive d’axes de réflexions potentiels :

Nature et géométrie : symétrie(s), formes et schémas, structures fractales, le nombre d’or, théories du chaos, caractère aléatoires et prévisibilité...

Mettre de l’ordre dans la nature : Observation catégorique de la nature, classification et catalogage des espèces, cartographie, loi(s) de la nature, mathématiques....

Cycles et systèmes : cycles de l’eau, du carbone, du jour et de la nuit ; chaine alimentaire, tectonique des plaques, catastrophes (éruptions volcaniques, événements climatiques majeurs)...

Empreinte de l’humain : environnements bâtis, développement urbain, aménagement paysager, design d’intérieur, environnements intégrés, exploitations agricole et forestière, gestion des ressources naturelles....

*

Le projet Artis Natura est bilingue (français et anglais), et les contributions dans les deux langues sont acceptées. Les réflexions sont publiées au fur et à mesure de leur soumission.

Toute contribution pour le premier cycle de contributions doit être envoyée à l’adresse artisnaturacontact@gmail.com entre le 1er février et le 31 mai 2021, accompagnée d’une courte bio(biblio)graphie et d’une image de profil. Les soumissions doivent respecter le protocole de rédaction de la plateforme.

Une sélection des contributions répondant à cet appel sera reliée ultérieurement dans une publication papier.

La plateforme Artis Natura est à l’adresse suivante : www.artisnatura.com.