La Summer School de Sciences Po recherche un conseiller ou une conseillère pédagogique pour ses enseignements de Français langue étrangère, disponible à distance entre octobre et juin et ponctuellement en présentiel (dans le 7e arrondissement de Paris) pour les mois de juin et de juillet.

Responsabilités :

• Définir, en lien avec la Directrice de la Summer School, l’organisation du parcours Français langue étrangère de la Summer School (offre de cours pour chaque niveau de langue), et des cours électifs de langue française pour les étudiants du parcours sciences sociales

• Identifier l’équipe enseignante, assurer son recrutement et - en lien avec la Directrice du programme - son animation

• En lien avec les enseignants, cadrer le matériel pédagogique nécessaire pour assurer les cours : relecture des syllabi, des brochures, des tests de positionnement et des tests de sortie

• Durant la campagne d’admission (entre janvier et mai), élaborer les tests de pré-positionnement en ligne couvrant 3 compétences (CO, CE, PE) pour chaque niveau (de A2 à C2) et corriger ensuite les tests des candidats au programme

• Assurer la coordination des tests de positionnement en présentiel lors de la journée d’accueil et la répartition des étudiants dans les différents niveaux

• Assurer un suivi pédagogique tout au long du programme et veiller aux questions des étudiants et des enseignants

• Rédiger et transmettre à la Directrice le bilan pédagogique en ce qui concerne les points suivants : forces et faiblesses des contenus pédagogiques, de l’équipe pédagogique et de l’organisation pédagogique du programme et recommandations sur ces aspects

• Participer aux réflexions sur l’avenir du FLE au sein des programmes actuels et des nouveaux programmes courts développés

Dates clés :

Le calendrier de la Summer School pour 2021-2022 prévoit les échéances suivantes :

• Pour décembre 2021 : finalisation du recrutement de l’équipe enseignante du parcours FLE

• Pour avril 2022 : réunion pédagogique et validation des syllabi

• Pour mai 2022 : recrutement des enseignants pour les niveaux dédoublés, validation des brochures de cours et des tests de positionnement pour la journée d’accueil

• Juin – Juillet 2022 : déroulement du programme : coordination des tests de positionnement, suivi des enseignements et appui aux enseignants, validation des tests finaux

• Septembre 2022 : bilan de l’été 2022 et recommandations pour l’année 2023

Outre sa participation à distance au cours de l’année, le conseiller ou la conseillère pédagogique devra donc se rendre disponible en présentiel à quelques moments clés au cours de l’année :

• Réunion avec les équipes enseignantes FLE : avril 2022 – date à définir avec la Directrice

• Journées d’accueil : 7 juin et 4 juillet 2022

• Permanences d’été : assurer au moins 2h de présence par semaine sur les semaines 1-3 de chaque session pour rencontrer les enseignants et observer les cours (dates/modalités à définir)

• Journées d’examens et de certification : 30 juin et 1er juillet & 28 et 29 juillet 2022

Profil recherché:

• Titulaire d’un Master II FLE ou d’un doctorat en lettres ou sciences du langage

• Expérience en enseignement et en coordination de programmes FLE

Rémunération :

Rémunération sur la base de 78 heures à un taux horaire de 72,87 € bruts, soit une rémunération totale de 5683,86 € bruts au titre de l’année 2021/2022 pour la coordination pédagogique et l’ensemble des responsabilités (en présentiel et à distance) listées ci-dessus.

A noter : La correction des évaluations de FLE durant la campagne d’admission (janvier – mai) se fait en sus, sur la base de 6,86 € bruts par test corrigé (entre 100 et 150 tests par an en fonction des années).

Cette rémunération se fait à condition de la mise en place d’un dossier conforme au Pôle enseignant, et dans le respect des critères d’éligibilité des intervenants de Sciences Po.

Pour plus d’informations et pour envoyer votre candidature (lettre de motivation & CV): summer.school@sciencespo.fr