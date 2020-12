Nuna pigitjangittavut, nunattinut pigijauvugut / La terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la terre. / The land does not belong to us. We belong to the land (Univ. of Alberta, en ligne)

(le français suit)

A Virtual Gathering of the Indigenous Literary Studies Association

Congress of the Humanities and Social Sciences

June 1-3, 2021

Hosted online at the University of Alberta, Treaty 6/Métis Nation Region 4

In a time when the majority of our interactions are happening in virtual spaces, ILSA seeks via its 2021 gathering to remember, affirm, and critically consider our embeddedness in particular landscapes, in diverse Indigenous territories, on land that--as Taqralik Partridge reminds us--“does not belong to us.” Instead, she asserts, “nunattinut pigijauvugut”: “We belong to the land.” (1)

While the conditions and extent of ‘our’ belonging to the land vary greatly across ILSA’s membership, we attend to this phrase for its centering of the land as well as its curbing of colonial entitlements--particularly in a year that has been shaped by the struggles of Wet’sewet’en land defenders, by the defence of Mi’kmaq treaty rights, by #BlackLivesMatter, and by other inequalities sharpened by a global pandemic. At our 2021 virtual gathering, we aim to create opportunities to connect and collaborate virtually while also remembering where we are and to whom we are accountable. As such, we invite those who produce, publish, read, study, and teach Indigenous literatures (whether writers, scholars, publishers, and/or community members) to join us in considering the linkages between our work in Indigenous literary studies and the material realities of the lands that we inhabit and that continue to give us life.

As we plan this unprecedented online gathering, we likewise have in mind our founding commitment to “foster the healthy and well-rounded lives of [our] members and others” (“Governing Code”), as well as the priorities from our 2020 planned gathering on Manitoulin Island: to seek to engender together a scholarly practice of balance, as guided by the late Basil Johnston’s Walking in Balance: Meeyau-ossaewin (2). As before, we wish to consider how our gathering can inspire new possibilities for collaboration, mentorship, creation, and critical problem-solving that exceed the standard modalities of scholarly research and dissemination—and that think more broadly about how, why, and because of whom we do what we do.

The ILSA Council seeks to honour our virtual host location in Treaty 6 territory/Métis Nation Region 4, Congress’s “Northern Relations” theme, and the unique needs of our members during this time. These will all guide our planning, as will the specifics of the proposals that we receive. We will also endeavour to provide to our members multiple options for participation (e.g., pre-recorded; live presentation, recorded; live presentation, unrecorded), depending on individual needs.

In the absence of the kind of community-building and mentorship activities that we would have a chance to hold in-person, ILSA is offering to curate a series of optional writing communities for members attending Congress. If you elect to join a writing community, you would be grouped with other members working on related issues or with similar methods, and in the months leading up to the gathering, ILSA will organize informal meetings where ideas can be workshopped, feedback can be sought--or even just where writing and discussion can happen. If you are interested in participating in an ILSA writing community, please tell us this in your application.

ILSA invites the submission of Proposals for Participation and Biographical Statements to be sent to indigenouslsa@gmail.com by Friday, Jan 15, 2021. Note: the ILSA Council is currently equipped to read proposals in French and English; we also welcome proposals for presentations either partially or fully in Indigenous languages--and will work with presenters directly to discuss logistics.

Proposals for Participation: These 200-300 word proposals should animate ideas that you are currently working on or are eager to grapple with. It is not expected at this stage that arguments be fully realized; rather, we invite well thought-out works-in-progress, particularly ones that are relevant to the themes outlined above. What are the central questions that prompt your research or creative intervention? Which texts, concepts, and/or practices do you turn to in thinking this through? While some proposals may be aiming toward the production of individual academic essays, others may be more collaborative or formally innovative, encompassing creative work or embodied, experiential activities. The purpose of the proposal is to allow us to understand the questions that you are working with and the methods that you are considering so that we might find possible supportive groupings amongst members, whether in the form of writing communities or conference panels.

ILSA will also consider proposals for panel presentations, roundtables, and/or workshops. However, we may be in touch to ask about possibly coordinating with other members whose work may be closely aligned.

Biographical Statements: With your proposal, please submit a brief statement of relationship. Rather than a conventional biography that simply outlines your professional qualifications, please introduce yourself in terms of who you are in relation to Indigenous literary arts and scholarship. Why do you want to be a part of the 2021 gathering? What do you hope you will take away to integrate into your ongoing creative/scholarly/community engagements? This bio need not be longer than 200 words.

Again, please indicate in your application whether you would consider being grouped into a writing community (a series of informal meetings, in the months leading up to Congress, amongst members working on related topics)--or whether this is not your preference at this time.

Un rassemblement virtuel de l’Association des Études Littéraires Autochtones (ILSA)

Congrès des sciences humaines

Du 1er au 3 juin 2021

Acueilli virtuellement par l'University of Alberta située sur le territoire visé par le Traité 6/et la région 4 de la Nation Métis

En ce temps où la majorité de nos interactions se déroulent dans des espaces virtuels, l'ILSA cherche, par le biais de son rassemblement de 2021, à se remémorer, à affirmer et à réfléchir de manière critique à notre présence dans des lieux particuliers, au sein de territoires Autochtones multiples, sur une terre qui – comme nous le rappelle Taqralik Partridge - "ne nous appartient pas". Plutôt, affirme-t-elle : "nunattinut pigijauvugut" : "Nous appartenons à la terre." (1)

Or, bien que les conditions et l'étendue de "notre" appartenance au territoire varient considérablement parmi les membres de l'ILSA, nous retenons cette phrase pour sa manière de recentrer le territoire, ainsi que pour sa remise en cause des privilèges coloniaux – tout particulièrement en cette année qui a été marquée par les luttes des Wet'sewet'en pour la protection de leurs territoires, par la défense des droits ancestraux des Mi'kmaq en vertu des traités, par #BlackLivesMatter, de même que par d'autres inégalités accentuées par la pandémie mondiale. Lors de notre rassemblement virtuel en 2021, nous voulons ainsi créer des opportunités de réseauter et de collaborer virtuellement, tout en nous rappelant où nous sommes situés et à qui nous sommes redevables. C’est dans ce contexte que nous invitons celles et ceux qui produisent, publient, lisent, étudient et enseignent les littératures Autochtones (qu'il.elles soient écrivain.es, chercheur.ses, éditeur.rices et/ou membres des communautés) à se joindre à nous pour réfléchir aux liens entre le travail que nous faisons en études littéraires Autochtones et les réalités matérielles des territoires que nous habitons et qui continuent de nous maintenir au monde.

Alors que nous planifions ce rassemblement en ligne qui est sans précédent, nous avons également à l'esprit notre engagement fondateur à "favoriser le bien-être et l’équilibre de [nos] membres et des autres" ("Code de gouvernance"), ainsi que les priorités établies pour notre rassemblement prévu en 2020 à Manitoulin Island : chercher à engendrer collectivement une pratique universitaire de l'équilibre, et ce guidé par les mots de Basil Johnston, Walking in Balance : Meeyau-ossaewin (2). Nous souhaitons toujours réfléchir à comment notre rassemblement peut inspirer de nouvelles possibilités de collaboration, de mentorat, de création et de recherche de solution à des problèmes critiques, possibilités qui dépassent les modalités habituelles de la recherche et de la diffusion universitaires, et qui réfléchissent plus largement à comment, pourquoi, et grâce à qui nous faisons ce que nous faisons.

L’exécutif de l'ILSA souhaite honorer notre lieu d'accueil virtuel sur le territoire visé par le Traité n°6/la Région 4 de la nation Métis, le thème du Congrès "Relations nordiques", et les besoins uniques de nos membres en cette période. Tous ces éléments, de même que les propositions que nous recevrons, serviront de balises à la planification de l’événement. Nous nous efforcerons aussi d'offrir à nos membres de multiples options de participation (par exemple, préenregistrées ; des présentations en direct et enregistrées ; des présentations en direct non enregistrées), et ce en fonction des besoins de chacun.e.

En l'absence d'activités permettant de soutenir la création et la consolidation de notre communauté et de mentorat qui se tiendraient en personne, l'ILSA propose de mettre en place, sur une base volontaire, une série de communautés d'écriture pour les membres qui participent au Congrès. Si vous souhaitez rejoindre une de ces communautés d'écriture, vous serez regroupé.es avec d'autres membres qui travaillent sur des questions connexes ou selon des méthodes similaires. Puis, dans les mois précédant le rassemblement, l'ILSA organisera des réunions informelles où des idées pourront être échangées, où des commentaires pourront être sollicités – ou même simplement où il sera possible d’écrire et de discuter. Si vous souhaitez participer à une communauté d'écriture de l'ILSA, veuillez le mentionner dans votre proposition de participation.

L'ILSA invite donc à soumettre les propositions de participation et les notices biographiques à indigenouslsa@gmail.com avant le vendredi 15 janvier 2021. Notez que l’exécutif de l'ILSA est actuellement en mesure de lire des propositions en français et en anglais ; nous accueillons également les propositions de présentations partiellement ou entièrement en langues Autochtones – et nous travaillerons directement avec les présentateurs pour discuter de la logistique.

Propositions de participation : Ces propositions de 200 à 300 mots devraient animer des idées sur lesquelles vous travaillez actuellement ou que vous souhaitez vivement aborder. Il n'est pas nécessaire à ce stade que les arguments soient pleinement développés ; nous invitons plutôt une réflexion sur les travaux en cours, en particulier ceux qui sont pertinents pour les thèmes décrits ci-haut. Quelles sont les questions centrales qui motivent votre recherche ou votre intervention créative ? Quels textes, concepts et/ou pratiques aborderez-vous pour y réfléchir ? Bien que certaines propositions peuvent viser des présentations académiques individuelles, d'autres peuvent être plus collaboratives ou innovantes sur le plan de la forme, en ce sens qu’il peut s’agir de pratiques créatives ou expérientielles. L'objectif de la proposition est de nous permettre de comprendre les questions avec lesquelles vous travaillez et les méthodes que vous envisagez afin que nous puissions mettre les membres en relation dans des groupes, que ce soit sous la forme de communautés d'écriture ou de panels de conférence.

L'ILSA examinera également les propositions de présentations de panels, de tables rondes et/ou d'ateliers. Toutefois, il est possible que nous soyons en contact avec vous pour vous demander s’il est envisageable de coordonner votre travail avec celui d'autres membres dont les activités seraient étroitement liées.

Déclarations biographiques : Veuillez joindre à votre proposition une biographie relationnelle. Plutôt qu'une biobibliographie conventionnelle qui se contente d'exposer vos qualifications professionnelles, nous vous demandons de vous présenter en relation aux littératures et aux études littéraires Autochtones. Pourquoi voulez-vous participer au rassemblement de 2021 ? Qu’est-ce que vous espérez en retenir afin de soutenir vos projets de création/de recherche/d’engagement communautaire ? Cette biographie ne devrait pas dépasser les 200 mots.

Encore une fois, merci d’indiquer, dans votre proposition de participation, si vous aimeriez être inclus.es dans une communauté d’écriture (une série de rencontres informelles organisées dans les mois précédents le Congrès entre des membres qui travaillent sur des sujets reliés) – ou encore si vous préférez ne pas y prendre part pour le moment.

(1) Partridge, Taqralik. curved against the hull of a peterhead. PS Guelph, 2020.

(2) Johnston, Basil. Walking in Balance = Meeyau-ossaewin. Kegedonce Press, 2013.