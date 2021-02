Appel à contribution

Numéro spécial de la revue Œuvres & Critiques consacré à Philippe Besson

Nous vous invitons à envoyer vos propositions de contribution en français pour un numéro spécial de la revue Œuvres & Critiques consacré à l’écrivain Philippe Besson. Auteur de vingt-et-un romans, notamment une trilogie autofictionnelle – Arrête avec tes mensonges (2017), Un certain Paul Darrigrand (2019) et Dîner à Montréal (2019) – Besson a également participé à la production de plusieurs scénarios de cinéma et de télévision. Ses romans sont traduits en une vingtaine de langues et le New Yorker désigne Arrête avec tes mensonges « the book of a lifetime » et le « Brokeback Mountain de France ».

Toutes les approches portant sur l’œuvre du romancier - biographiques, historiques, littéraires, textuelles, interdisciplinaires - seront les bienvenues et ce numéro sera le premier volume collectif dédié à l’auteur.

Envoyez vos propositions (sous forme électronique en Word d’environ 300 mots) avant le 1er mai 2021. Date de notification d’acceptation : 8 mai 2021. Date de remise du texte définitif : 15 août 2021. Date publication : décembre 2021. Les articles, entre 6.500 et 7.500 mots, seront soumis à une procédure d’évaluation « en double aveugle »

Le dossier est édité par Nicholas HAMMOND (Université de Cambridge) et Paul SCOTT (Université du Kansas). Les propositions d’article sont à envoyer aux deux adresses suivantes : nghammond@gmail.com et pascott@ku.edu