Les Langues modernes (n° 2/2022)

Nouvelles formes brèves et classe de langue

Numéro coordonné par :

Marie-Christine Anastassiadi et Marina Vihou, Université nationale et capodistrienne d’Athènes

Calendrier :

Date limite de soumission de propositions d’articles (3000 signes, espaces et bibliographie comprises, avec trois mots clés) : 10 septembre 2021.

Les propositions sont à renvoyer à :

 Marie-Christine Anastassiadi (coordinatrice) : mcanast@frl.uoa.gr

 Marina Vihou (coordinatrice) : mvihou@frl.uoa.gr

 Nadja Maillard-De La Corte Gomez (rédactrice en chef) : redaction.languesmodernes@gmail.com

Réponses aux auteurs : 20 septembre 2021.

Envoi des articles : 18 décembre 2021.

Examen des articles par le comité de lecture des Langues Modernes : fin janvier 2022.

Retour des articles finalisés après intégration des corrections demandées par le comité de lecture : 15 mars 2022.

Publication du numéro : juin 2022.

Consignes aux auteurs : https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1402

1. Argumentaire : des formes brèves aux nouvelles formes brèves

Internet et la téléphonie mobile ont transformé la production et la perception des formes brèves traditionnelles, telles l’anecdote, l’aphorisme, l’apophtegme, l’énigme, le slogan, le proverbe, etc. (Montandon 1992). Ces évolutions technologiques ont donné naissance à de nouvelles formes brèves marquées par leur dimension numérique et multimodale, ainsi que par leurs modalités de (re)diffusion, de partage et de co-construction sur les réseaux sociaux (Meynard et Vernadakis 2019).

Ces nouvelles formes brèves (posts, tweets, flash-infos, vidéo-clips, micro-récits, micro-fictions, etc.), constamment présentes et accessibles sur les réseaux sociaux, font partie d’une nouvelle ère de communication et d’échange. Elles constituent, par ailleurs, le moyen d’expression de prédilection des adolescents, en leur permettant d’élaborer et de se construire des identités narratives (Bamberg 2004), autofictives (Colonna 1989) et partagées (Georgakopoulou 2020). Elles mettent aussi en valeur de nouvelles formes d’écriture ayant recours à d’autres supports d’expression, d’interaction et de narration, tels la photo, le son, la vidéo, le mème, le dessin, etc.

Dans le cadre du numéro 2/2022 de la revue Les Langues Modernes, nous souhaitons nous intéresser à la présence de ces nouvelles formes brèves dans la classe de langue.

En effet, la brièveté a toujours été présente en classe de langue, surtout dans le matériel didactique : tableaux et encadrés pour l’enseignement de la grammaire, listes et champs lexicaux pour le vocabulaire, exercices, activités et tâches pour la conceptualisation et l’utilisation des nouvelles connaissances, documents fabriqués ou authentiques, tels des dialogues, des articles, des poèmes, des publicités, des chansons, des extraits littéraires, etc. Or, à ce matériel didactique, des documents relevant des nouvelles formes brèves (email, tweets, chat, post, etc.) ont été ajoutés.

Quelles sont ces nouvelles formes brèves introduites dans la classe de langue ? Est-ce que cette introduction a été accompagnée d’une réflexion pédagogique et didactique sur les nouvelles compétences communicationnelles et textuelles qui leur sont inhérentes ? Comment rentabiliser les potentialités médiatiques en classe de langue? Comment les nouvelles formes brèves transforment- elles les pratiques enseignantes ainsi que les compétences langagières des apprenants de langues ? Quelles sont les nouvelles stratégies mises en œuvre et les nouvelles formes de co-écriture et de co- narration émergeantes ? Comment le discours des nouvelles formes brèves peut-il contribuer au développement des compétences plurilingues et pluriculturelles des apprenants ?

2. Nouvelles formes brèves en classe de langue (2/2022)

Le numéro 2/2022 des Langues Modernes souhaite réunir des réflexions et des expériences d’exploitation des nouvelles formes brèves en classe de langue, en mettant l’accent sur leur théorisation et leur didactisation. De ce point de vue, ce numéro portera sur les nouvelles formes numériques en tant que concept théorique, champ de recherche et objet d’enseignement/apprentissage.

Nous invitons ainsi des contributions (articles de fond, comptes rendus d’expérience et démarches innovantes) abordant le recours et l’utilisation en classe de langue des nouvelles formes brèves dans leurs différents aspects :

 Définitions et cartographie des nouvelles formes brèves.

 Caractéristiques des nouvelles formes brèves : dimensions numériques et multimodales ; co- écriture, co-narration et interactivité ; autofiction : identités et appartenances.

 Didactisation des nouvelles formes brèves : apports et potentialités médiatiques des nou- velles formes brèves, limites et contraintes en classe de langue, émergence de nouvelles compétences communicationnelles et textuelles via le recours aux formes brèves.

 Expériences didactiques et études de cas appuyées sur les nouvelles formes brèves.

La thématique de ce numéro se situe dans la complémentarité du projet Strategic Partnership Erasmus+ Short Forms Beyond Borders qui explore les formes brèves dans une perspective pédagogique et didactique. Cette synergie est menée par six universités européennes (Université d’Angers, Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes, Szegedi Tudományegyetem, Universidade de Santiago de Compostela, Justus Liebig University Giessen, Katholieke Universiteit Leuven) et une société privée (Baludik).

*

Bibliographie

