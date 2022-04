aucun

Appel à contributions



Nouvelle Revue Synergies Canada No 17 (2023) : Mélanges à la mémoire d'Alain Thomas



(The English text follows)





Responsables : Dr F. Arroyas, Dr A. Barysevich et Dr M. Irvine, Université de Guelph



La Nouvelle Revue Synergies Canada (NRSC), une revue académique électronique en libre accès, évaluée par les pairs, qui publie sur des sujets liés à la littérature, à la culture, à la linguistique (appliquée) et à la didactique des langues, invite des contributions d’articles, en anglais ou en français, pour un numéro spécial consacré à la mémoire d'Alain Thomas, à paraître à l'automne 2023.



Le Dr Alain Thomas, décédé en janvier 2020, a été professeur titulaire à l'École des langues et littératures de l'Université de Guelph où il a travaillé de 1983 à 2015. Il a été un pionnier de la recherche sociolinguistique sur le français parlé en Ontario. Intéressé par la relation entre le maintien du français, les normes langagières et les variations de la situation de contact linguistique, Alain Thomas a concentré ses recherches principalement sur les variations et changements (socio)phonétiques, phonologiques et lexicaux du français parlé en Ontario, et sur l'acquisition des connaissances sociolinguistiques et de la variation par les apprenants de FLS au niveau postsecondaire. Les recherches d'Alain sur les programmes d'immersion française en Ontario ont apporté une contribution importante à la compréhension de cet aspect insuffisamment étudié de l'acquisition d'une langue seconde dans un contexte éducatif. Ses projets de recherche ont guidé les pratiques en salle de classe et éclairé la pédagogie de l'apprentissage et de l'enseignement des langues secondes. Alain a également joué un rôle déterminant dans le fonctionnement du programme d’échange d’un consortium de cinq universités canadiennes et l’université de Nice (France) pendant plus de 25 ans.



Alain Thomas était un membre très apprécié et respecté de la communauté des linguistes, des enseignants de langue seconde et des chercheurs au Canada et à l'étranger. En l'honneur de ses contributions importantes et de longue date à la recherche et à l'enseignement, la NRSC lance un appel à contributions pour un numéro spécial en sa mémoire. Ce numéro s'appuiera sur les travaux liés aux intérêts de recherche et d'enseignement d'Alain, ainsi que sur d'autres sujets qui le passionnaient. Les propositions d’articles doivent porter sur l'un des trois axes thématiques suivants :



AXE No 1 – SOCIOLINGUISTIQUE DU FRANÇAIS DE L'ONTARIO

Recherche en sociolinguistique sur le français parlé en Ontario (variabilité sociophonétique, phonologique, morphologique et lexicale). Cet axe vise à mettre en lumière les recherches menées sur les pratiques et les identités (socio)linguistiques liées au français parlé en Ontario, y compris les enjeux de la variabilité phonétique, phonologique, grammaticale, et lexicale ainsi que les enjeux liés au bilinguisme asymétrique et aux situations de contact linguistique.



AXE No 2 – APPLICATION PÉDAGOGIQUE DE LA RECHERCHE SOCIOLINGUISTIQUE

Recherche sociolinguistique en contexte éducatif. Dans cet axe, nous nous intéressons plus particulièrement aux recherches théoriques et/ou empiriques ayant de claires applications pédagogiques et menées sur des enjeux éducatifs en français, notamment sur le développement de la compétence sociolinguistique des apprenants de FLS en Ontario (niveaux préuniversitaire et postsecondaire). Il s'agit notamment du rôle et de la place de la variation grammaticale et lexicale dans l'éducation franco-ontarienne (et au-delà) au niveau (débutant, intermédiaire et avancé) (pré)universitaire; l'apport pédagogique sur l'enseignement et l'acquisition des compétences sociolinguistiques. Cet axe accueille également des manuscrits explorant l'impact des programmes d'échange sur le développement de la compétence sociolinguistique en FLS.



AXE No 3 – LITTÉRATURE ET CULTURE

Alain Thomas s'est investi dans des institutions de promotion de la littérature et de la culture franco-ontariennes, comme le Salon du Livre de Toronto, dont il a présidé, parmi d’autres tâches, le jury décernant le prix littéraire Christine Dimitriu Van Saanen. Il était également passionné par le monde naturel, qu'il explorait par le biais de longues randonnées. Parmi ses autres intérêts, citons le sport, en particulier le tennis de table et la pétanque, et la musique en tant qu'accordéoniste accompli. Des articles traitant d'un de ces sujets seraient également les bienvenus.



Dates à retenir :



Les personnes intéressées sont priées d’envoyer une proposition de 250 à 300 mots accompagnée de leur nom, adresse électronique et affiliation à nouvellerevuesynergiescanada@gmail.com d'ici le 1er juin 2022. Les articles complets de 3000 à 5000 mots devront être reçus au plus tard le 1er octobre 2022 et devraient être téléchargés par le biais du processus de soumission en ligne de la revue à l'adresse : https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/nrsc/about/submissions



Les textes sélectionnés seront soumis au processus d’évaluation par les pairs et transmis à deux évaluateurs externes. Veuillez envoyer toute question à nouvellerevuesynergiescanada@gmail.com .



La publication est prévue pour l'automne 2023.





Quelques publications d'Alain Thomas :



· De la lettre au son (2009). Paris: Armand Colin. [in collaboration with P., M., and F. Léon].

· La Variation phonétique: cas du franco-ontarien. (1998). Montréal, Paris, Bruxelles: Didier.

· “Phonetic norm vs. usage in advanced FL2". (2004). In International Review of Applied Linguistics 42:365-382.

· “La variation phonétique en français langue seconde au niveau universitaire avancé”. (2002). Acquisition et interaction en langue étrangère (AILE) 17:101-121.

· “L’acquisition du morphème NE au niveau avancé du FLS”. (2002). La Linguistique fonctionnelle au tournant du siècle, Toronto: Eds du GREF, 327-334.

· "Le franco-ontarien: portrait linguistique". (1990). In Mougeon, R. and E. Beniak (eds): Le Français parlé hors Québec: aperçu sociolinguistique. Quebec: P.U.Laval, 19-36.

· “L’évolution des variantes phonétiques régionales méridionales dans le sud-est de la France”, in La Linguistique 42 (1): 53-71.





Call for papers



NRSC - Issue 17 (2023) - In Memory of Alain Thomas



Co-edited by Dr. F. Arroyas, Dr. A. Barysevich & Dr. M. Irvine, University of Guelph



The NRSC, an open-access, peer-reviewed, electronic, academic journal that publishes on topics pertaining to literature, culture, (applied) linguistics and the teaching of language and culture, invites contributions, in English or French, for a special issue devoted to the memory of Alain Thomas, to be published in Fall 2023.



Dr. Alain Thomas, who passed away in January 2020, was a Full Professor in the School of Languages and Literatures of the University of Guelph where he worked from 1983 to 2015. He was a pioneer in sociolinguistic research on the French spoken in Ontario. Interested in the relationship between the maintenance of French, language norms and variations in the situation of language contact, Alain Thomas focused his research mainly on (socio)phonetic, phonological and lexical variation and change in French Spoken in Ontario, and on the acquisition of sociolinguistic variation by FSL learners at the postsecondary level. Alain’s research on French immersion programs across Ontario made an important contribution to the understanding of this under-researched aspect of Second Language Acquisition in an educational context. His research projects have guided classroom practices and informed pedagogy in second language learning and teaching. Alain was also instrumental in the running of the Canadian Nice Exchange program for over 25 years.



Alain Thomas was a much valued and respected member of the community of linguists, second language teachers and researchers in Canada and internationally. In honour of Alain Thomas’s important and long-standing contributions to research and teaching, the NRSC announces a call for papers for a special issue in his memory. This special issue will draw upon the work related to Alain’s research and teaching interests, as well as other subjects he was passionate about. The paper proposals should relate to one or another of the following three thematic axes:



AXE #1 – SOCIOLINGUISTICS OF ONTARIO FRENCH

Sociolinguistic research on the French spoken in Ontario (sociophonetic, phonological, morphological and lexical variability). This axis aims to highlight research conducted on (socio)linguistic practices and identities in French spoken in Ontario, including issues of phonetic, phonological, grammatical, lexical variability as well as issues related to asymmetrical bilingualism and language contact situations.



AXE #2 – PEDAGOGICAL APPLICATION OF SOCIOLINGUISTIC RESEARCH

Sociolinguistic research in the educational context. In this axis we are most interested in theoretical and/or empirical research with clear pedagogical applications conducted on educational issues in Ontario French, particularly on the development of sociolinguistic competence among FSL learners in Ontario (postsecondary and pre-university levels). These include the role and place of grammatical and lexical variation in Franco Ontario Education (and beyond) at the (beginner, intermediate and advanced) (pre)university level, the educational input on teaching and acquisition of sociolinguistic competence. This axis also welcomes contributions investigating the impact of exchange programs on the development of sociolinguistic competence.



AXE #3 – LITTERATURE AND CULTURE

Alain Thomas was invested in institutions that promoted Franco-Ontarian literature and culture, such as the Salon du Livre de Toronto, for which he chaired the jury which awarded the Christine Dimitriu Van Saanen literary award, among other duties. He was also passionate about the natural world, that he explored through long hikes. Additional interests included sports, particularly table tennis and “boules”, and music as an accomplished accordionist. Papers that touched on any of these subjects, would also be most welcome.



Key dates:



Interested authors should submit an initial 250-300-word abstract along with each contributor’s complete name, email, and affiliation to nouvellerevuesynergiescanada@gmail.com by June 1, 2022. Full-length submissions (3000-5000 words) are due no later than October 1, 2022. Completed articles should be submitted by way of the journal’s online submission process at: https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/nrsc/about/submissions



The selected texts will be evaluated by two peer reviewers. Please send any queries to nouvellerevuesynergiescanada@gmail.com.



Publication is expected for Fall 2023.



Some of Alain Thomas’ publications:



