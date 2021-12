Pandémie, fléaux, holocauste nucléaire, volcanisme, astéroïde ou comète entrant en collision avec la Terre, réchauffement climatique, violences cataclysmiques, crise malthusienne, invasion extraterrestre, cybergeddon… autant de scénarios postapocalyptiques qui nourrissent de manière exceptionnelle l’imaginaire de bon nombre d’écrivains, de cinéastes (films ou séries télévisées), de créateurs de BD ou de jeux vidéo. Le genre postapocalyptique, dont Le Dernier Homme (1805) de Jean-Baptiste Cousin de Grainville et The Last Man (1826) de Mary Shelley sont les premières manifestations, reproduit aussi bien le début de la fin du monde que l’après, dans une ambiance anxiogène. Vouloir raconter un monde différent afin d’interroger la réalité actuelle (écologique, politique, morale, sociale, théologique, psychique, philosophique, etc.) et notre rapport au monde, c’est désormais, à l’ère de l’Anthropocène et du Capitalocène, une conscience et une angoisse : celles d’habiter post-apocalyptiquement le monde.

Christos Nikou (Université du Pirée / Université Ouverte Hellénique et président de la délégation hellénique de La Renaissance Française

« Habiter post-apocalyptiquement le monde » (Introduction)



I. Lire et appréhender le réel



Anaïs Boulard (docteure en littérature comparée de l’Université d’Angers, chercheuse associée au CRESEM, Université de Perpignan)



« Récits et images de l’après : Représenter la catastrophe naturelle dans l’Anthropocène »



Christophe Meurée (Docteur, Archives & Musée de la Littérature, Bruxelles)



« Stérilités. Du caractère interminable des apocalypses »



Cécile Hussherr-Poisson (Maître de conférences, Université Gustave Eiffel/Laboratoire LISAA, EA 4120)



« La voix de la Sibylle ou le post-apocalyptisme au féminin »



René Dietrich (Lecturer, English-Speaking Cultures, University of Bremen)



« Seeing a World Unmade, and Making a World (out) of Remains : The Post-Apocalyptic Re-Visions of W.S. Merwin and Carolyn Forché » (en anglais)



Nadine Boudou (Docteur, Université Paul Valéry-Montpellier 3)



« Le cinéma post-apocalyptique ou les imaginaires du désastre »



Jean-Noël Lafargue (Professeur à l’École supérieure d’Art et Design du Havre, Maître de conférences associé à l’Université Paris 8)



« Il était une fois… la fin du monde »



II. Anéantir par la toile blanche, annuler la caritas, suspendre l’apocatastase



Franck Thibault (Professeur au lycée Louis Davier de Joigny et docteur en littérature comparée de l’Université Sorbonne Nouvelle)



« “Winter is coming” : angoisses de la page blanche après l’apocalypse dans la bande dessinée d’expression française »



Robert Yeates (Docteur de l’Université d’Exeter/Senior Assistant Professor of American Literature at Okayama University, Japan)



« Post-Apocalyptic Worldbuilding in Webcomics » (en anglais)



Elaine Després (professeure associée à l’Université du Québec à Montréal)



« Ères glaciaires (post-)apocalyptiques »



Alex Nikolavitch (Auteur et traducteur de bandes dessinées)



« Futurs faillibles et présents fragiles : les super-héros face à leurs échecs »



Peter Paik (Associate Professor, Yonsei University)



« Apocalypse and Extinction » (en anglais)



Bertrand Vidal (Chercheur au LEIRIS [Laboratoire d’Études Interdisciplinaires sur le Réel et les Imaginaires Sociaux] de l’Université Paul-Valéry – Montpellier 3)



« Le post-apocalyptique : réflexions sur les apocalypses sans apocatastase »



III. Représenter le corps et l’oikos post-humains



Jean-François Chassay (Professeur à l’Université du Québec à Montréal)



« Frontière du corps et du temps : Immobility de Brian Evenson et Un temps de saison de Marie Ndiaye »



Laurence Pagacz (Docteur ès Lettres, Université catholique de Louvain)



« Le corps dans les post-apocalypses : décréation et recréation »



Richard Bégin (Université de Montréal)



« Anatomie du corps brusqué. La mobilité médiatique au temps du désastre ».



Christophe Duret (Université de Montréal)



« L’habiter urbain entre eutopie et dystopie dans les jeux vidéo post-catastrophiques Dead Rising 3 et Remember Me »







tobias c. van Veen (PhD, University of California Riverside)



« End Times in Afrofuturism: Armageddons Past, Present, and Future in Black Science Fiction » (en anglais)