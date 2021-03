Dylanographie

Nicolas Livecchi,

Postface d'Arnaud Desplechin

Les Impressions Nouvelles, collection "Réflexions faites", 2021

*

LE LIVRE

Ce livre vient combler un manque.

Destiné tant au collectionneur qu’au néophyte, il offre, en plus de 200 notices, une cartographie précise de la carrière et l’œuvre de Bob Dylan à travers une liste de 176 disques et coffrets, officiels ou non, accompagnée d’une sélection de 46 livres et films. Aux dylanophiles avertis, il dresse un classement critique précis et raisonné, mentionnant les titres rares ou inédits qui se cachent parfois derrière d’obscures éditions. Et à ceux qui, à l’inverse, se plongeraient pour la première fois dans ce monstrueux corpus, il propose en parallèle un parcours balisé en trente références incontournables.

Bien plus qu’un énième livre sur le Zim, Dylanographie est ainsi destiné à devenir le guide indispensable à quiconque souhaite appréhender cette œuvre imposante dans toute sa « multitude ».

*

L'AUTEUR

Docteur en Cinéma, Nicolas Livecchi a publié deux ouvrages aux Impressions Nouvelles : L’Enfant acteur, de François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doillon et L’Étoile jaune et le manteau rouge, une étude de La Liste de Schindler. Également producteur et réalisateur, il est depuis bientôt 15 ans en charge du développement et responsable du comité de lecture chez Why Not Productions. Dernièrement, il a supervisé l’adaptation du roman de Leïla Slimani Chanson douce avec Karin Viard et collaboré à l’écriture du nouveau film de Jacques Audiard Les Olympiades.

*

SOMMAIRE

Préface / Yeats, et tant d’autres 7

Introduction 11

1. Dylan / Anthologies & compilations 19

2. Woody / Les débuts (1958-1962) 37

3. Greenwich / Période folk (1963-1964) 51

4. Judas ! / Période rock (1965-1966) 65

5. Billy / Période country (1967-1973) 79

6. Renaldo / Période bohème (1974-1976) 97

7. Jesus / Période gospel (1977-1983) 117

8. Silvio / Période MTV (1984-1996) 123

9. Nobel / Période blues (1997-2020) 135

10. Roots / Dylan avant Dylan 151

11. Covers / Dylan après Dylan 163

12. More Tracks / 50 chansons 185

13. Sources 201 Index des chansons citées 207

Index des personnes et groupes cités 211

*

EAN13 : 9782874498633.