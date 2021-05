APPEL À CANDIDATURES : JUSQU'AU VENDREDI 04 JUIN 2021

Modalités de candidature :

Le nombre des places étant limité, les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer par courrier électronique un bref CV et une lettre de motivation (en français ou en anglais) jusqu’au Vendredi 4 Juin 2021 à l’adresse suivante :

neolatinlyon@sciencesconf.org

Merci d’indiquer dans l’objet : « Neolatinlyon »

Date de l'école thématique : du 29 juin au 2 juillet 2021

Lieu : ENS de Lyon, Site Buisson (salle D8-001), 19 allée de Fontenay, 69007-Lyon, M° Debourg.

Contact : neolatinlyon@sciencesconf.org et smaranda.marculescu@ens-lyon.fr

Public visé :

Personnel CNRS, étudiant(e)s en master, doctorant(e)s et post-doctorant(e)s, chercheur(e)s et enseignant(e)s-chercheur(e)s en littérature, philosophie, histoire, histoire des sciences, histoire des religions. Tous les niveaux de latin, sauf débutant, sont admis. Chaque candidat(e) précisera son niveau de latin dans son CV. Les organisateurs transmettront aux participants les matériaux qui seront analysés dans les ateliers.

Pour les doctorant(e)s, cette formation peut être prise en compte, avec l’accord du/de la directeur/directrice de thèse, dans le cadre de la « formation dans la spécialité ».

Présentation :

Cette école propose une formation intensive en néo-latin à travers l’étude de textes relevant de différentes disciplines (littérature, philosophie, droit, théologie, sciences). On définit comme « néo-latins » les ouvrages rédigés en latin depuis la fin du Moyen-Âge et jusqu’à nos jours mais, dans le cadre de cette école, les périodes visées seront en particulier la Renaissance et l’Âge classique. Si pour le domaine du latin « classique », on dispose au niveau de l’enseignement universitaire de cursus systématiques et, de manière générale, de la possibilité de lire les « grands auteurs » à l’aide d’éditions scientifiques et de traductions récentes, pour le « néo-latin » l’offre de formation est plus restreinte et l’accès aux sources souvent plus difficile, car, bien que les recherches dans ce domaine soient en plein essor, de nombreux écrits de la Renaissance et de l’Âge classique ne bénéficient pas encore d’éditions et traductions modernes. Cette formation, assurée par d’éminents spécialistes, s’adresse donc à celles et ceux qui souhaitent s’initier ou améliorer leur compréhension (par la lecture, par la traduction) du latin de ces périodes. Le programme, adapté au protocole sanitaire en vigueur à l’ENS de Lyon à la date où se déroulera la formation, est consultable sur le site https://neolatinlyon.sciencesconf.org/. Il comprend des ateliers de lecture encadrés par des leçons visant à assurer le cadre théorique indispensable à la compréhension des textes choisis, et à répondre, à partir d’exemples précis, à des questions plus générales : comment aborder un texte néo-latin, non seulement d’un point de vue philologique, mais aussi historique, conceptuel ? Quels sont les milieux culturels, intellectuels, scientifiques ou religieux de production de ces textes ? Comment se servir des notions d’histoire du livre et d’ecdotique pour mieux les comprendre ? Quel est leur rapport aux langues vernaculaires ?

Comité scientifique :

Raphaële Andrault (CNRS, IHRIM-UMR 5317), Martine Furno (Université Grenoble Alpes, IHRIM-UMR 5317), Sylvie Laigneau-Fontaine (Université de Bourgogne, Dijon), Pierre-François Moreau (ENS de Lyon, Labex Comod, IHRIM-UMR 5317), Tristan Vigliano (Université d’Aix-Marseille, CIELAM), Smaranda Marculescu (ENS de Lyon, IHRIM-UMR 5317)