Les morts-vivants

Comment les auteurs du passé habitent la littérature présente

Ninon Chavoz

Hermann, coll. Fictions pensantes, avril 2021

EAN : 9791037007100 — 224 p.

Les morts-vivants ont de longue date envahi grands et petits écrans. Voraces insatiables, ils s’attaquent à présent à la littérature : les voici hantant les colonnes de notre Panthéon. Les auteurs qui y reposaient paisiblement marquent désormais les romans français et francophones contemporains du sceau de leur obsédante présence : celle-ci se manifeste moins par une prolifération intertextuelle que par une véritable résurrection, qui peut prendre la forme de zombis walks, de revenances spectrales ou de réincarnations en tous genres.



Entrons donc dans la maison des morts et suivons leur titubant cortège : au détour d’étranges rencontres avec Baudelaire, Rimbaud et d’autres, on y trouvera quelques réflexions sur l’état présent de la littérature, sur son dialogue avec la culture populaire et sur le rapport des lecteurs et des auteurs d’aujourd’hui au patrimoine littéraire.

Ninon Chavoz est ancienne élève de l’École normale supérieure et agrégée de lettres modernes. Elle a soutenu en 2018, à la Sorbonne-Nouvelle, une thèse consacrée à la tentation encyclopédique dans l’espace francophone africain.