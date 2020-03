Revue d’Histoire littéraire de la France

La Revue d’Histoire littéraire de la France, attachée à la qualité scientifique de la recherche fondamentale, s’inquiète des dispositions prévues dans la LPPR comme la précarisation du statut des chercheurs et la généralisation des appels à projets conjecturels qui vont à l’encontre d’un financement pérenne de la recherche. Elle s’oppose à toute réforme du CAPES qui irait dans le sens d’un affaiblissement des contenus disciplinaires délivrés au sein de l’université. Elle appelle les enseignants et les chercheurs à la vigilance devant la menace d’un nouveau recul du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche et celles qui pèsent sur les libertés académiques.