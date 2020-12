Michel Orcel et Alban Peres, Dictionnaire raisonné des devises, t. II

ARCADES AMBO éd. , collection "Emblématique", 2020.

EAN13 : 9791094910283.

Ce second tome du Dictionnaire raisonné des devises developpe le travail entamé dans le premier tome et représente une nouvelle étape dans l’exploitation de nombreuses sources inconnues ou négligées jusque-là. Collections nationales ou privées, armoriaux provinciaux, Albums amicorum, fonds hispaniques, archives familiales, jetons…

Ce tome II ne se contente pas de compléter largement les répertoires les plus récents, mais il poursuit, sur le très riche fonds constitué par les sentences héraldiques ou emblématiques d’Occident, un travail de traduction (curieusement négligé par les répertoires modernes…), de correction philologique, et enfin d’analyse, en mettant en lumière la circulation de certaines thématiques et les choix esthétiques ou moraux qui président à l’acquisition individuelle ou collective d’une devise.