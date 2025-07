Joseph Roth, Vienne

Traduction et préface de Pierre Deshusses

Après deux années de guerre passées comme engagé volontaire dans une unité non-combattant, Roth s’installe à Vienne en 1919. Il a déjà écrit des poèmes et des nouvelles publiés dans divers journaux et c’est vers ce media qu’il se tourne pour exercer ce qui lui paraît être sa vocation : écrire. Il a vingt-cinq ans. Dans ces textes sur Vienne s’entrelacent ce qui est inventé et ce qui est vécu, sans que jamais disparaisse la part sociale de l’observation. Son intérêt se porte instinctivement vers les déshérités et les laissés-pour-compte, les fous et et les piliers de bistrot. Mais il n’y a aucune mièvrerie dans ces observations qui sont autant de miniatures qui renvoient à l’état du monde de cette période d’après-guerre où sont rebrassées les cartes de l’Europe.