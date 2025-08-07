Cesare Beccaria

Philosophie de la matière et philosophèmes matérialistes

Édition de Jérôme Ferrand

Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire du matérialisme », n° 5, 2025.

Si le nom de Beccaria est familier aux férus de l’histoire de la justice criminelle moderne, la face cachée de sa philosophie demeure méconnue. Contraint de dissimuler ses idées dans ses écrits publics, son matérialisme devient sensible dans ses manuscrits inédits, notamment dans Sulla materia.

