John Millington Synge, Théâtre complet

Texte irlandais (Irlande) traduit par Françoise Morvan

Ce volume contient :

Cavaliers de la mer

L'Ombre de la vallée

La Fontaine aux saints

Les Noces du rétameur

Le Baladin du monde occidental

Deirdre des douleurs

Le théâtre de John Millington Synge (1871-1909), le plus célèbre dramaturge irlandais avec Yeats et Beckett, est né, bien loin des milieux littéraires, d’une expérience de vie dans les îles d’Aran, à l’extrême ouest de l’Irlande, et d’une langue duelle, l’anglais pensé en gaélique tel que le parlaient les pêcheurs. Transposée au théâtre, cette langue devait faire scandale : de véritables émeutes accueillirent la création du Baladin du monde occidental en 1907 et Synge mourut sans pouvoir achever sa dernière pièce, Deirdre des douleurs. Pour la première fois, le pari a été fait de traduire tout son théâtre comme un long poème, sans normaliser sa langue mais, au contraire, en la transposant dans un français influencé par les structures du breton qui en restitue la dualité, le rythme et la vigueur.

