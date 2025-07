Loïc Seron, Mario Rigoni Stern, Altipiano. Cheminer avec Mario Rigoni Stern (réimpr.)

Textes et photographies (85 planches couleur et N&B)

Préface de Paolo COGNETTI

Avant-propos de Giuseppe MENDICINO

Postface d’Éric VIAL

Mario Rigoni Stern aurait eu cent ans le 1er novembre 2021. Comment naît un écrivain de cette envergure ? par quelle conjonction d’éléments décisifs ? dans quel lieu, quels paysages ?

Le plateau d’Asiago, au nord-est de l’Italie, a été fondamental pour lui : il l’a forgé, éduqué, nourri, puis, après la Seconde Guerre mondiale, apaisé, soigné, réconcilié avec la vie. Et l’auteur du Sergent dans la neige le lui a bien rendu. En décrivant ce haut plateau, l’Altipiano, cette étonnante île de terre suspendue au-dessus de la plaine de Vénétie, en chroniquant la vie de son peuple, Rigoni Stern a parlé du monde entier, préfigurant la pensée écologiste globale. Son œuvre exalte la possible relation équilibrée entre l’homme et la nature, mais aussi entre les hommes, simples composants du vivant.

Loïc Seron a parcouru ces lieux à pied et en toutes saisons pour évoquer l’esprit d’un homme qui a tiré de sa montagne la force de vivre debout et de se souvenir, la volonté de comprendre et de témoigner, en harmonie avec le monde.

Dialogue intime d’images et de mots, son cheminement célèbre un paysage, une voix, un idéal humaniste, comme pour répondre à cette question : qu’est-ce qui compte vraiment ?

Mario RIGONI STERN — C’est l’un des grands écrivains italiens du xxe siècle. Combattant dans un régiment de chasseurs alpins pendant la Seconde Guerre mondiale, fait prisonnier par les Allemands en 1943, il s’évade et rejoint son village natal en 1945. Devenu employé du cadastre, il se consacre à l’écriture à partir de 1970, en cohérence totale avec son milieu naturel. Il est mort en 2008.

Loïc SERON — Angliciste, un temps enseignant. Musicien de jazz. Voyageur. Photographe pour témoigner, donner à voir : l’être humain dans son milieu, au travail, vivant sa vie ; l’artiste ; le paysan agissant en conscience ; la ville, la nature, la montagne, notre juste place en elles. Écriveur pour raconter des histoires, sans fiction ; pour rapporter avec des mots, en résonance de l’image, des choses vues, vécues, ressenties au prisme d’une attention au détail, à la vibration, mais aussi au tableau d’ensemble. Obnubilé par les pratiques vertueuses comme ligne de conduite face aux enjeux inédits de notre époque.

Sommaire

ALTIPIANO

Introduction

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Bibliographie

Remerciements

