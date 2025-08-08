Robert Creeley, Par amour

Traduit de l’anglais (États-Unis) et présenté par Michel Murat

L’amour vient doucement,



enfin, il tombe



autour de moi, sur moi,



à sa manière de toujours.



Qu’est-ce que j’en savais



quand je me croyais



capable de faire



seul tout le chemin.

Robert Creeley est l’un des poètes majeurs de l’Amérique du XXe siècle, compagnon de route de l’une des aventures les plus riches de la poésie américaine, celle du Black Mountain College. Il est l’auteur de plus d’une soixantaine de livres. Les poèmes de For love, son tout premier livre publié en 1962, sont peu descriptifs, laconiquement narratifs, d’une apparente simplicité. Ils se concentrent sur le quotidien et sur l’articulation des émotions par le langage.