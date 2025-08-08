Édition
Nouvelle parution
Robert Creeley, Par amour

Robert Creeley, Par amour

  • Marseille, Nous, coll. "Now", 2025
  • EAN : 9782370841483
  • 208 pages
  • Prix : 22 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

Traduit de l’anglais (États-Unis) et présenté par Michel Murat

L’amour vient doucement,

enfin, il tombe

autour de moi, sur moi,

à sa manière de toujours.

Qu’est-ce que j’en savais

quand je me croyais

capable de faire

seul tout le chemin.

Lire la Présentation et les premières pages…

Robert Creeley est l’un des poètes majeurs de l’Amérique du XXe siècle, compagnon de route de l’une des aventures les plus riches de la poésie américaine, celle du Black Mountain College. Il est l’auteur de plus d’une soixantaine de livres. Les poèmes de For love, son tout premier livre publié en 1962, sont peu descriptifs, laconiquement narratifs, d’une apparente simplicité. Ils se concentrent sur le quotidien et sur l’articulation des émotions par le langage.  