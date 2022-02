L'équipe Fabula apprend avec tristesse la disparition du poète Michel Deguy, à l'âge de quatre-vingt onze ans. Celui qui était entré en poésie par un Tombeau de Du Bellay (1973) et qui avait fait de la poésie sa constante "préférence" (Glossaire amoureux de la poétique, 2018), aura travaillé jusqu'au bout à relever l'exigence poétique : son ultime livre paraîtra le 3 mars sous le titre La Commaison, dans la collection "L'Extrême contemporain" qu'il avait fondée aux éditions Belin et qu'il venait de recréer comme une maison indépendante, quelques jours seulement après le numéro 177/178 de la revue Po&sie, "Dante un appareil à capter l’avenir", qui paraît ce 22 février, et où il signe un éditorial intitulé "Taciturnité". Il s'ouvre sur ces mots : "Le silence et la langue s’appartiennent. Ce ne sont pas deux choses, mais une Chose". La revue Critique lui avait récemment rendu hommage dans une livraison intitulée "N'était Michel Deguy".