Po&Sie, n° 177-178 :

Prochainement accessible en ligne via Cairn…

Sommaire

5 Michel Deguy, Taciturnité

Hommages

7 Pierre Chappuis, avec des textes inédits et un hommage de Sylviane Dupuis 19 Philippe Jaccottet, par Josée-Flore Tappy, Fabien Vasseur et Fabio Pusterla 33 Jean-Luc Nancy, par Jean-Christophe Bailly

41 Bernard Noël, par Fabio Scotto et Jacques Demarcq

53 Denis Rigal, Redites

61 Jude Stéfan, textes de Thierry Dubois, Bénédicte Gorrillot, Tristan Hordé,

Marie-Françoise Lemonnier

97 Jean-Jacques Viton, Andrea Inglese

&

Poèmes français

109 Régine Adour, Qui n’en rêve

117 Bruno Aubert, Effusions

123 Anna Ayanoglou, Regarde

137 Christian Bernard, Quatre poèmes

143 Louis Chevaillier, Perroquet, Perroquet

149 Jacques Demarcq, Suite Pétrarque

155 Saleh Diab, Fin d’été

161 Alexander Dickow, Un grenier

165 Thierry Dubois, Je ne suis pas d’ici

169 Eric Marty, L’enfance est un célibat

175 Gabriel Meshkinfam, Triptyque du rétiaire

185 Pascal Mora, L’effigurée

197 Claire Paulian, L’île suivie de Jean de la Croix

203 Daniel Pozner, Flammèches

209 Jonas Waechter, Derrière la maison rose au centre du monde

&

Proses

213 Christian Bonnefoi, « Michel Ange de l’Histoire »

223 Laurent Jenny, « Revoir Judith »

233 Maurice Olender, « “Enfant, il rêvait d’être sans visage”, archives d’un fantôme »

&

Le sept centième anniversaire de la mort de Dante : un appareil à capter l’avenir

Etudes

243 Gianfranco Contini, « Introduction aux Rimes de Dante », traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

263 Carlo Ginzburg, « Texte et voix, texte contre voix. Sur De Vulgari eloquentia, II, 8, 2 sq. », traduit de l’anglais par Martin Rueff ;

Suivi de « Carlo Ginzburg et Dante »

279 Irène Rosier-Catach, « La variabilité naturelle des langues et la recherche d’un parler ‘commun à tous’ (DVE, I, XVI, 4) »

285 Giorgio Inglese, « Qu’est-ce que la Comédie ? », traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

307 Natascia Tonelli, « Dante sur les bancs de l’école », traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

313 Alberto Casadei, « L’alta fantasia », Réinterprétations de Dante entre le 20e et le 21e siècle, traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

323 Brenno Boccadoro, « Figures musico-mathématiques du milieu de la vie ».

333 Marco Martinelli, “Qu’est-ce que The Sky over Kibera ?”, traduit de l’italien et présenté par Martin Rueff

La table des traducteurs

&

343 René de Ceccatty

355 Michel Orcel

361 Danièle Robert

371 Livija Ekmecic, Kolja Micevic double traducteur de l’œuvre de Dante, éloge de la « rimagination »

&

Deux romanciers d’aujourd’hui face à Dante

381 Yannick Haenel, « Dante en français », autobiographie d’un lecteur

391 Walter Siti, « L’ombre à laquelle demander des instructions », traduit de l’italien

par Martine Segonds-Bauer

Documents

&

401 Ezra Pound, « Binyon : nous saluons une traduction très précieuse de la Divine Comédie », traduit de l’anglais et présenté par Jean-Pierre Ferrini

405 Edoardo Sanguineti, « Le réalisme de Dante », traduit de l’italien et présenté par Jean-Pierre Ferrini

411 Michel Deguy, « Atelier de lecture », texte présenté par Jean-Pierre Ferrini.