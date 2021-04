Critique, n° 887 : "N'était Deguy"

Martin Rueff (dir.)

Minuit, avril 2021

*

96 pages

ISBN : 9782707346933

12.00 €

*

Présentation

Une fois n’est pas coutume, Critique fête l’un des siens, Michel Deguy, entré à son comité de rédaction en 1963. Le saluer est affaire d’amitié. Lui rendre hommage, c’est dire que la poé­sie est toujours là qui marche, discrète et puissante. N’était Deguy, nous finirions par oublier qu’elle est une force de proposition : « le poème fait des propositions – logiquement, érotiquement ».

On trouvera dans ce numéro, assemblé par Martin Rueff, quatre poèmes inédits suivis d’un entretien, et un ensemble d’études, les unes transversales, les autres plus particulièrement consacrées aux publications récentes de Michel Deguy.

Sommaire



Michel DEGUY : « L’Ordonnance » et autres poèmes inédits



ENTRETIEN



Michel DEGUY : « Il y a à voir aussi sous les paupières »



Jean-Luc NANCY : Vie subite



Laurent JENNY : « C’est INOUÏ ! »



Jean-Patrice COURTOIS : « L’Éden ici-bas ». D’une poétique écologique de la pensée



Claude MOUCHARD : Survenir-intervenir. « L’énergie du désespoir »



Julien ZANETTA : Deguy, Baudelaire : leçon de ténèbres



Marielle MACÉ : Notre loquacité



Martin RUEFF : Faire défaut : l’esthétique transcendantale d’Orphée



NOTE



Henri SCEPI : À l’écoute de Baudelaire

*

