Merde ! Poétiques, politiques et pratiques excrémentielles dans la littérature et les arts visuels français et francophones (Texas Tech Univ, en ligne)

Colloque en visioconférence (Texas Tech University)

Merde ! Poétiques, politiques et pratiques excrémentielles

dans la littérature et les arts visuels français et francophones

Colloque en visioconférence

8-9 octobre 2021

Comité scientifique :

Lucas Wood and Bruno Penteado (Texas Tech University)

Conférencière invitée :

Annabel Kim (Associate Professor of Romance Languages and Literatures, Harvard University)

Date limite pour l’envoi des propositions : 1er juin 2021

Tousjours laisse aux couillons esmorche

Qui son hord cul de papier torche.

Rabelais, Gargantua

Ce colloque bilingue en visioconférence organisé par le programme de littérature française et francophone du Département de Langues et Littératures Classiques & Modernes à Texas Tech University propose d’examiner les fonctions et les significations de l’excrément ainsi que ses représentations, tant littérales que métaphoriques, dans la littérature et les arts visuels français et francophones depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine. Nous recherchons des communications qui portent sur tout aspect de la poétique, de la politique, de l’esthétique, de l’érotique et de la rhétorique excrémentielles.

Cette liste non exhaustive présente quelques voies d’analyse qui pourraient nous intéresser :

● (Re)composition excrémentielle

● Copropoétique

● Rhétorique(s) excrémentielle(s)

● Esthétiques excrémentielles et le laid, l’abject, le fétide

● Excrément, scatologie et humour

● Potpourri excrémentiel et (les limites du) genre

● Copropolitique et biopolitique

● Politiques de l’hygiène, de la propreté et de l’impropre

● Économies de l’excrément/coproéconomie

● Excrément, valeur et plus-value

● Excrément et l’érosion des systèmes de valeurs

● Excrément et éthique

● Excrément et sexualité/sexualités excrémentielles

● Queerings de la politique, de la poétique, de l’esthétique et de l’érotique excrémentielles

● Excrément et cruauté

● Excrément et misogynie

● Ontologies et épistémologies excrémentielles

● Médias, circulations et médiations excrémentielles

● Excrément et corporalité

● Écologies excrémentielles

● Excrément, l’animal, l’animalité et le post-humain

● Discours de l’élimination, de la purification et de la purgation

● Expiation, le sacré et les modes confessionnels excrémentiels

*

La date limite pour l’envoi des propositions est le 1er juin 2021.

Veuillez envoyer un résumé en anglais ou en français et une courte biobibliographie/CV aux adresses suivantes : lucas.wood@ttu.edu et bpentead@ttu.edu

Il est possible que nous décidions de publier un ouvrage qui comportera des chapitres issus des communications retenues dans le cadre du colloque. L’acceptation d’une proposition pour le colloque ne signifie pas cependant que nous la retiendrons pour l’ouvrage collectif.