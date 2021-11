Sousse (Tunisie)

Le laboratoire d’études et de recherches interdisciplinaires et comparées (LERIC) organise un colloque international interdisciplinaire intitulé :



MENSONGES



GENRES, MANIFESTATIONS ET ENJEUX







10, 11 et 12 févier 2022 à Sousse



Appel à communication





Mensonges et Vérités sont deux notions antithétiques intrinsèquement liées à l’existence de l’Homme qui n’a en fait pas besoin de l’Autre pour être cible du mensonge, comme ses fameux cinq sens (la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le gout) sont ses premiers trompeurs. D’ailleurs, Descartes avait fondé toute sa théorie métaphysique sur le doute. N’a-t-il pas dit : " Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens, ou par les sens : or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. »[1] ? Le point de départ de la métaphysique cartésienne est la remise en question des évidences pré-requises. Les sens sont nos premiers menteurs intra-individuels, puis découleront d’autres trompeurs intra-individuels et interindividuels.



Le mensonge s’avère être plus puissant que la vérité, offrant à l’humanité une sorte de refuge dans lequel elle s’abrite faute de vérité ou même de peur de l’affronter. Ce refuge peut prendre les formes des mythes, des contes, des créations artistiques et littéraires…L’histoire témoigne du pouvoir du mensonge, allant jusqu’à définir, voire changer le destin de certains peuples ; nous évoquons l’exemple du cheval de Troie dans l’histoire antique ou la conquête de l’Iraq dans l’ère contemporaine…



La littérature ne s’est pas uniquement limitée à s’inspirer du côté fictif du mensonge, en revanche, elle l’a également pris comme « Sujet » à part entière. Nous rappelons ici, entre autres, l’ouvrage de F. Paulhan, intitulé Le Mensonge de l’art (1907). De là, la création dont le but est de produire le mensonge, comme l’affirme Étienne Souriau qui souligne qu’ « On a cependant traité de mensonges les fictions créées par l’art, on a même admis que c’est sa fonction de faire naître Le Mensonge de l’art » [2], se sert du produit (mensonge) pour le convertir en une finalité.



Tout comme la littérature, les arts ont approché le mensonge dans toutes ses manifestations : moyens, sujets et finalités. Toutefois, Etienne Souriau fait la distinction entre mensonge de l’art et mensonge de l’artiste. Il explique : « dans le cas des faux, des ouvrages apocryphes, c’est le faussaire qui ment et non pas l’art (…) C’est bien, en revanche l’art lui-même qui ment, dans le cas des fausses fenêtres, des fausses perspectives, des trompe-l’œil » [3].



Il n’est point sans importance de noter que la cible du mensonge peut épouser l’une de ces deux formes de « victimes » : une première à qui on raconte des menteries et une deuxième à qui on raconte des mensonges à son égard. Ces allégations mensongères peuvent rabaisser ou dénigrer la victime comme elles peuvent servir de propagandes glorifiant une personne, un parti ou un politique comme c’est le cas de certaines agences de communication et différents genres de buzz …



L’actualité ne cesse de prouver que la première cible du mensonge et la deuxième cible ne se soucient pas toujours de dévoiler la vérité. Il semble même que croire aux mensonges ou aux allégations erronées soit souvent plus facile et mieux réconfortant que leur négation.



Dans l’univers de recherches scientifiques, le réconfort est d’entrer en dynamique avec le mensonge ; soit en l’abordant à travers des approches créatives et artistiques, soit en le désavouant de manières propices biaisées par des preuves et stratégies scientifiques, logiques et intellectuelles…, soit en l’inventant pour défaire la quiétude passive des victimes du mensonge.



C’est bien dans cette perspective que notre colloque s’inscrit, où nous sommes invités à réfléchir sur le thème du mensonge sous des angles de vue les plus variés possibles, afin de connecter les univers intellectuels et scientifiques, dans l’objectif de créer des dialogues concrets entre la création artistique et les analyses historiques, philosophiques, scientifiques…,



Nous avons l’ambition de dévoiler des mythes, créer d’autres réalités, détecter les croisements fictifs et effectifs entre la vérité et le mensonge mais également entre les différentes disciplines littéraires, artistiques, historiques, sociologiques et expérimentales.



Ce colloque tente d’explorer et d’interroger la question du Mensonge qui semble intéresser tous les niveaux de la création : Littérature/ Art/ Histoire/ Philosophie/ Sociologie, … en privilégiant les axes suivants :



Axes de recherches



1- Pourrait-on envisager une typologie du mensonge ?



2- Dans quelle mesure pourrait-on interroger la nature du mensonge dans le dépassement de la dichotomie vérité/mensonge ?



3- Le mensonge, serait-il une imposture, une escroquerie… ?



4- La manipulation du lecteur : réceptions et réactions







Ce colloque est ouvert à toutes et à tous, dans la limite des places disponibles et selon les normes sanitaires internationales à distance en activant le lien suivant :



https://meet.google.com/hrw-hntn-umg



RESPONSABLE DU COLLOQUE :



Laboratoire d’études et de recherches interdisciplinaires et comparées



COMITÉ SCIENTIFIQUE :



- ABDELWAHED EL MOKNI (LERIC- Université de Sfax)



- Kamel SKANDER (LERIC- Université de Sfax)



- NAJIBA CHKIR (Université de Sfax)



- Arbi DHIFAOUI (LERIC- Université de Sfax)



- Lassaad JAMOUSSI (LERIC- Université de Tunis)



- Adel BEN YOUSSEF (LERIC- Université de Sousse)



- Mohamed JERBI (LERIC- Université de Sfax)



- Olga KISSELELEVA ((Université Sorbonne, Paris1)



- Bernard VOUILLOUX (Université Sorbonne, Paris 1)



- Samir TRIKI (Université de Tunis)



- Habib BIDA (Université de Tunis)



- Habib JAMMOUSSI (Université de Sfax)



- Mohamed DAHMEN (LERIC- Université de Sfax)



- Mondher MTIBAA (LERIC- Université de Sfax)



- Saadia KHABOU (LERIC- Université de Sfax)



- Wafa Nasri (LERIC- Université de Sfax)



Comité d’organisation



Basma Hnana



Sabeh Moulahi



Ines Messaoud (Inesart)



Imen Tahari



Zinet Bouhajeb



Modalités de participation



Le travail de recherche présenté ne doit pas avoir fait l’Object d’une publication ou d’une communication antérieures .Les interventions peuvent être en français, en anglais ou en arabe .La proposition de communication (la soumission des résumés 1 page) doit parvenir au comité avant le 30 Novembre 2021 à l’adresse suivante : mensonge.leric2021@gmail.com Elle doit être accompagnée d’un CV succinct (500 mots) et de la fiche de participation dument remplie .En cas d’acceptation , le participant recevra une lettre d’invitation officielle pour la participation au colloque avant le 22 Décembre 2021. Le comité d’organisation s’engage à publier les textes des interventions acceptées par le comité scientifique.





Frais de participation :



- Pour les intervenants résidant en Tunisie (400 TND)



- Pour les intervenants étrangers (290 Euros)



Les sommes indiquées couvrent un séjour de trois nuitées dans un hôtel 4 étoiles en pension complète, les pauses-café et les frais de publication des actes du colloque. Rappelons que les trajets sont à la charge des intervenants.





