La femme devant ses juges de la fin du Moyen Âge au XXe siècle reflète les divers aspects et toute la richesse d’un sujet à la croisée de plusieurs champs de recherches en histoire des rapports sociaux, des femmes et du genre, de la criminalité, du droit et de la justice, enfin de l’histoire religieuse et des mentalités. L’objectif initial était de confronter la réalité factuelle d’une délinquance particulière et ses représentations chez les hommes et les femmes formant le corps social, les juges, les théologiens et les femmes criminelles elles-mêmes. Trois points de vue sur la criminalité féminine se dégagent : celui des femmes délinquantes elles-mêmes, principalement lors de leurs interrogatoires, pourtant de nature à le recomposer ; celui de la société : hommes et femmes, famille, voisins, plaignants et accusateurs, tous dans leur normalité définie, reconnue et intégrée ; celui, enfin, d’une justice des hommes et de Dieu entièrement masculine.

Télécharger le sommaire sur le site de l'éditeur.