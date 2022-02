Universite de Craiova, Roumanie

La prochaine conférence internationale sur les « Marqueurs de discours dans les langues romanes » (DISROM7) se tiendra à l'Université de Craiova du 16 au 18 juin 2022, si le contexte pandémique le permet, dans le respect des règles applicables. Sinon, la conférence sera organisée en ligne.

L’évènement fait partie d'une série de conférences sur les marqueurs de discours dans les langues romanes (Madrid, 2010 ; Buenos Aires, 2011 ; Campinas, 2012 ; Heidelberg, 2015 ; Louvain-la-Neuve, 2017 ; Bergame, 2019) et vise à s'appuyer sur les événements précédents, servant de plate-forme pour des linguistes consacrés, ainsi que pour de jeunes chercheurs en vue d’échanger des points de vue et des idées et d’élargir leurs perspectives de recherche.



Le thème de cette conférence interrogera spécifiquement les enjeux des analyses interlinguistiques des marqueurs de discours dans les langues romanes et au-delà.

Les chercheurs sur les marqueurs de discours dans les langues romanes sont invités à soumettre leurs contributions sur ce sujet, ainsi que sur des sujets connexes, y compris (mais sans s'y limiter) :



 définition(s) de la catégorie des marqueurs de discours ;

 lexiques de marqueurs de discours ;

 les marqueurs du discours et leur relation avec d'autres catégories pragmatiques ;

 interface syntaxe-prosodie-discours ;

 approches sociolinguistiques des marqueurs de discours ;

 variation des marqueurs de discours selon les registres, les langues et les variétés linguistiques ;

 études de traduction;

 acquisition en L1 et L2 des marqueurs de discours ;

 études diachroniques;

 études expérimentales;

 études basées sur corpus computationnels;

 études appliquées (langue des affaires, discours juridique, milieux éducatifs, etc.).



Avec une référence particulière à la recherche sur les marqueurs du discours, la conférence sera l'occasion d'examiner les découvertes fournies jusqu'à présent par la linguistique théorique et appliquée et les disciplines connexes.



Calendrier :

1er avril 2022 Date limite de soumission des résumés

15 avril 2022 Notification d'acceptation

16-18 juin 2022 Dates du colloque



Les inscriptions seront ouvertes à partir du 2 mai 2022

Modalités de présentation

1. Présentations orales

Les présentations ne doivent pas dépasser 20 minutes. Les présentations seront suivies d'un débat de 10 minutes

2. Affiches

- Les affiches ne doivent pas dépasser le format A0 (118,9 x 84,1 cm, Paysage ou Portrait)

- Les affiches peuvent être imprimées en couleur ou en noir et blanc

- Les auteurs doivent apporter les affiches imprimées à la conférence

- Les contributeurs sont priés d'être présents lors des sessions posters

- Les sessions d'affiches seront précédées d'une courte session de promotion d'affiches d'une minute où les auteurs auront l'occasion de présenter le sujet de leur recherche.



Résumés et langues de conférence



Bien que les contributions puissent être dans n'importe quelle langue romane ou en anglais, pour toute contribution le matériel (polycopié, présentation PowerPoint) doit être en anglais. Veuillez indiquer la langue choisie pour la présentation dans votre résumé.



Soumission des résumés



Les résumés ne doivent pas dépasser une page (simple interligne, police Times New Roman 12 points, hors figures et références, et doivent être téléchargés au format pdf). Les résumés peuvent être rédigés dans une langue romane ou en anglais. Tous les résumés seront soumis via EasyChair.



Pour la soumission de résumés pour posters, vous pouvez soit sélectionner l'option poster sur le site d'inscription en ligne ou postuler à la fois pour une présentation orale et une contribution par affiche. Dans le dernier cas, le comité scientifique se réserve le droit de décider quelle option sera la mieux adaptée à la proposition soumise.



3. Frais de participation



Frais de préinscription (avant le 2 mai 2022)



Doctorants 60 €



Autres participants 100 euros



Frais réguliers



Doctorants : 80 €



Autres participants : 120 €



Dîner de clôture conférence (le 17 juin 2022) : 50 €



* Si la conférence ne peut avoir lieu in praesentia en raison du contexte pandémique et sera organisée en ligne, les frais seront ajustés en conséquence et des informations seront fournies en temps utile.