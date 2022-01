Dans le sillage du duc de Vendôme, vainqueur de la guerre d’Espagne, le marquis de Cressy revient à la cour de France après six ans d’absence. Bel homme, cultivé, malin, il fait rapidement des ravages autour de lui. Entre toutes ces femmes qui tombent irrémédiablement sous son charme, il hésite : va-t-il privilégier les sentiments ou l’ambition ?

Lettres secrètes, chantage amoureux, rebondissements tragiques… Le marquis de Cressy apprendra combien la manipulation des sentiments passionnés est un jeu dangereux.



« Une grande naissance, une figure charmante, mille talents, une humeur complaisante, l’air doux, le cœur faux, beaucoup de finesse dans l’esprit, l’art de cacher ses vices et de connaître le faible d’autrui, fondaient ses espérances. Elles ne furent point déçues : un tel caractère réussit presque toujours. »



Marie-Jeanne Riccoboni (1713-1792), amie de Diderot, est longtemps actrice à la Comédie-Italienne avant d’écrire des romans à succès. Publiée en 1758, l’Histoire de M. le marquis de Cressy annonce Les Liaisons dangereuses, et même Bel-Ami : on y trouve des personnages machiavéliques ainsi que tous les ingrédients d’une croustillante intrigue amoureuse.

Feuilleter l'ouvrage…