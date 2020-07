Marguerite Duras et le fait divers suivi de Lectures de La Vie tranquille, 2020 – 6

sous la direction de Sylvie Loignon

Paris, Classiques Garnier, coll. La Revue des lettres modernes, 2020

EAN : 9782406106081

251 p. — 38,00 €

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des Lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrée aux écrivains modernes et contemporains.

Sylvie Loignon

Avant-propos / Foreword 15

Sylvie Loignon

Introduction / Introduction 17

PREMIÈRE PARTIE

MARGUERITE DURAS ET LE FAIT DIVERS /

MARGUERITE DURAS AND THE FAIT DIVERS

Marie-Hélène Boblet

Des vies infimes aux folies infâmes.

Le tournant des années Cinquante dans l’œuvre de Duras,

des Viaducs de la Seine-et-Oise à L’Amante anglaise /

Little lives and outrageous acts.

The turn of the 1950s in the work of Duras,

from Viaducs de la Seine-et-Oise to L’Amante anglaise 31

Anne Brancky

« Marguerite en son miroir ». Reflets du fait divers /

“Marguerite in her mirror”. Reflections of the fait divers 43

Maud Fourton

« Autour » du fait divers /

Questions ‘around’ the fait divers 57

Cécile Hanania

Une aussi longue absence, un fait divers avec sa grande H /

Une aussi longue absence,

a momentous fait divers in its bloody history 67

Chloé Chouen-Ollier

Par-delà le bien et le mal, le fait divers comme structure

romanesque. Duras, herméneute de l’affaire Berthaud /

Beyond good and evil, the fait divers as narrative structure.

Duras as hermeneut of the Berthaud case 81

Najet Limam-Tnani

Marguerite Duras, Jean Genet et le fait divers /

Marguerite Duras, Jean Genet, and the fait divers 93

Simona Crippa

Espionne de Dieu. Duras entre faits divers et mythes /

God’s spy. Duras between the fait divers and the myth 113

Johan Faerber

Christine V. ou les lectures illimitées.

Poétique sociale du fait divers chez Duras /

Christine V., or lectures illimitées.

Duras and the poetics of the social 125

DEUXIÈME PARTIE

LECTURES DE LA VIE TRANQUILLE /

READINGS OF LA VIE TRANQUILLE

Françoise Barbé-Petit

La Vie tranquille ou le roman de l’intranquillité /

La Vie tranquille, a story of intranquility 137

Midori Ogawa

Vie étrange de Francine V. / The curious life of Francine V. 153

Olivier Ammour-Mayeur

Visagéité et in-vu de l’Autre.

Enjeux d’un manque-à-être dans La Vie tranquille /

The un-seen and faciality of the Other.

Issues around the lack of being in La Vie tranquille 165

Laurent Camerini

Françou, les prémices d’Aurélia ?

Ou la question des origines /

Françou, a precursor of Aurélia?

Or, the question of origins 185

Julie Beaulieu

Réflexion sur le personnage féminin dans La Vie tranquille /

Reflections on the female character in La Vie tranquille 197

Christophe Meurée

« Tout est déjà passé » ? Du tragique dans La Vie tranquille /

”Tout est déjà passé?” Tragedy in La Vie tranquille 209

TROISIÈME PARTIE

CARNET CRITIQUE /

BOOK REVIEWS

Llewellyn Brown, Marguerite Duras, écrire et détruire :

un paradoxe de la création (Sylvie Loignon) 223

Julie Beaulieu, L’Entrécriture de Marguerite Duras.

Du texte au film en passant par la scène (Maud Fourton) 228

Le Marin de Gibraltar de Marguerite Duras : lectures critiques,

Najet Limam-Tnani et Joël July (éd.) (Sylvie Loignon) 230

Romane Fostier, Marguerite Duras (Asako Muraishi) 234

Index des œuvres de Marguerite Duras /

Index of Marguerite Duras’ works 237

Index des noms / Index of names 239

Résumés / Abstracts 243