Bucarest

La dimension pathologique de l'existence s'est imposée à la conscience humaine depuis la nuit des temps ou, en d'autres termes, avec la malchanceuse chute dans le temps, après l'exil du Paradis. En perdant le privilège de l'immunité contre la maladie et contre la mort dont il avait joui à l'âge d'or, l'homme fait face au côté vulnérable, maladif et finalement mortel du monde. De la dure réalité physique, la maladie passe progressivement dans le champ culturel et ainsi les expériences maladives, physiques et spirituelles deviennent un objet d'investigation en littérature, art, philosophie, théologie, sociologie, histoire, psychologie. La nostalgie et le désir de la santé sont spéculés à un niveau pragmatique, générant une véritable rhétorique persuasive, de commercialisation des produits / des institutions capables de vendre cette illusion de la santé parfaite ou de promettre la survie dans des conditions de maladie, qui est un regrettable accident existentiel (ou, peut-être, une sanction ontologique méritée) qui perturbe l'ordre du corps et de l'âme. La conscience de la maladie s'accompagne ainsi de son corrélatif, la santé, en déterminant une recherche permanente de guérison, scientifique, magique ou esthétique. Les recherches des experts médicaux, les enchantements de guérisseurs, les thérapies culturelles ou les pratiques spirituelles sont autant de voies (non) validées d'expérience individuelle/collective à travers la vaste histoire de l'humanité.



Les formes des maladies concernent non seulement le domaine du bon fonctionnement du corps et de l'âme humains, mais aussi l'ordre de l'environnement, de la société, de la culture : les maladies écologiques, sociales, culturelles complètent le paysage dramatique de l'existence humaine. La dégradation environnementale (pollution, anthropogénicité excessive, consumérisme), la détérioration du corps social (corruption, divorce, actes de violence, instabilité sociale) et l’altération culturelle (promotion des non-valeurs, contestation de la noocratie, émocratie, minimisation des fonctions bénéfiques de la culture) sont d'autres aspects de la maladie qui contribuent à l'érosion et au chaos de l'humanité.



Les axes de réflexion sont :



1. Représentations de la maladie dans la littérature et dans l'art. L'art comme échappatoire au pathologique – le principe du « Decameron ». L'art comme immersion dans le pathologique - symbolisme, naturalisme. La littérature des déficiences, des handicaps comme reflet du desideratum d'intégration des personnes ayant un handicap. La cinématographie – des radiographies de la maladie.



2. Maladies et thérapies culturelles. Le lecteur maladif – le bovarisme, le donquijotisme. La biblio-thérapie. La musico-thérapie. L'art-thérapie.



3. L'impact de la maladie sur la vie de l'artiste. Maladie et création.



4. Histoires des maladies. Pratiques sanitaires, impact sur la communauté, conséquences économiques. Erreurs sanitaires.



5. Les réflexes sociaux, philosophiques et psychologiques de la maladie. Gangrène sociale. Traumatismes, obsessions individuelles. Réflexion, interrogation existentielle, retour sur soi. Journal thérapeutique.



6. Les maladies environnementales. Vers une écosophie nécessaire.



7. Maladies et sotériologie. La maladie - le chemin du salut. Remèdes spirituels.



8. La rhétorique de la santé. Publicités pour Assurance maladie, pour pharmacies, médicaments, hôpitaux / cliniques privées.

Les articles, rédigés selon les règles de la revue, seront envoyés au plus tard le 01/05/2022.

Le processus d'évaluation se terminera le 01/07/2022, et le no. 8 de la revue paraîtra en décembre 2022.