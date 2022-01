Lorsque le roi ordonne à tous les gentilshommes du royaume de rejoindre son armée ou d’envoyer un fils à leur place, le père de Belle Belle est bien ennuyé, car il est très vieux et n’a que des filles. C’est sans compter le coup de pouce d’une bonne fée, qui transforme notre héroïne en un ravissantchevalier. Une fois à la cour, celui-ci fait des ravages jusque dans le coeur du roi, et sème un certain trouble...

La Belle aux cheveux d’or est si jolie que quiconque l’aperçoit en tombe instantanément amoureux. Si bien que le roi de la contrée voisine, qui ne l’a pas encore vue, veut l’épouser. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le cœur de la Belle est un royaume difficile à conquérir, et le jeune ambassadeur chargé de la demande en mariage n’est pas au bout de ses peines !



« Elle arriva dans une belle ville fort peuplée, elle s’attira les yeux de tout le monde, on la suivait, on l’entourait, et chacun disait : “S’est-il jamais vu un chevalier plus beau, mieux fait, et plus richement habillé ; qu’il a de grâce à manier ce superbe cheval !” »



Conteuse hors pair, célèbre pour son salon littéraire, Marie-Catherine d’Aulnoy (1651-1705) n’a rien à envier à son contemporain Charles Perrault. Les deux histoires réunies dans cet ouvrage sont à l’image de son oeuvre, marquées par une très grande richesse, une exubérance remarquable dans l’usage du merveilleux et un goût pour l’émancipation féminine.

Le conte, avec une plume comme celle de Marie-Catherine d’Aulnoy, n’est décidément pas un genre réservé aux enfants !

