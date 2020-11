L'écrivain comme marque

Adeline Wrona,

Marie-Ève Thérenty

Sorbonne Université Presses

EAN : 9791023106480 — 246 p.

Date de publication : 19/10/2020

Si l’on voit pourquoi Nespresso dépense une fortune pour faire de Georges Clooney son ambassadeur what else, il est peut-être plus difficile de comprendre le gain que la marque espère tirer de l’association avec un écrivain comme David Foenkinos, publié dans la prestigieuse collection « Blanche » chez Gallimard. Et si le profit escompté par l’écrivain est uniquement financier, alors comment comprendre que Victor Hugo accepte que son nom soit utilisé gratuitement par une marque d’encre ? Les liens entre la littérature et les stratégies de marque sont étroits, complexes et anciens comme en témoigne la construction de marques-auteurs par le symboliste Remy de Gourmont ou par le romancier contemporain Guillaume Musso.

Ce livre propose d’utiliser des notions venues de l’analyse des médias et du marketing pour expliquer des pratiques d’écrivains (autopromotion, médiatisation, produits dérivés) et des stratégies d’éditeurs du XIXe siècle à aujourd’hui. L’ouvrage, rédigé par des chercheurs issus de plusieurs disciplines, prend en compte l’ensemble des médias (presse, télévision, internet) en montrant comment l’écrivain s’adapte à l’évolution des contextes culturels et marchands.

Table des matières

Introduction, par Marie-Ève Thérenty et

Adeline Wrona



Première partie : Dispositifs juridiques et logiques symboliques : le marketing d’auteur

Matthieu Letourneux, « Gérard de Villiers présente : marque déposée et auctorialité architextuelle »

Sarah Mombert, « La marque Alexandre Dumas »

Valérie Jeanne-Perrier, « Une coquette conquête de la visibilité par Tatiana de Rosnay ou les cheminements contraints des figures de l’écrivain sur les réseaux sociaux »

Caroline Marti, « Plasticité et résistance à la “mise en marque” de l’écrivain »



Deuxième partie : L’auteur mis en marque

Marie-Ève Thérenty, « Marque auteur vs marque éditeur : Minuit, une maison terriblement marquée »

Sylvie Ducas, « L’écrivain contemporain entre marque et label, branding et storytelling : lalittérature à quel(s) prix ? »

Ambre Abid-Dalençon, « La “marque écrivain” au service du brand content »

Olivier Aïm et Annelise Depoux, « L’écrivain à l’enseigne de la ville : logiques sigillaires de valorisation des territoires »

Adeline Wrona, « Orhan Pamuk, marque stambouliote ? Le Musée de l’innocence, ou quand l’écrivain est à vendre »



Troisième partie : Images de marque

Jérôme Meizoz, « Postures d’auteur à l’ère médiatique : présentation de soi ou autopromotion ? »

Ruth Amossy, « Ethos, image d’auteur, marque »

Yoan Vérilhac, « Hoc signo vinces : le pur poète symboliste comme marque ? »

Galia Yanoshevsky, « Potentiel et actualisation du branding dans l’entretien littéraire : le cas d’Amos Oz »

Oriane Deseilligny, « Le geste de l’auteur, la marque de l’écrivain sur Facebook »

Florence Vinas-Thérond, « Remue.net, tierslivre.net, publie.net, nerval.fr, @fbon : l’ereputation de François Bon »

Bibliographie

Voir le livre sur le site de l'éditeur…