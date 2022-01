The University of Alabama

Appel à contributions pour un ouvrage collectif



Littérature francophone féminine et cosmopolitisme linguistique. Modalités et enjeux culturels en Afrique contemporaine



Résumé



Le présent ouvrage se propose d’examiner la fluctuation de la langue française et ses implications dans le discours féminin en provenance d’Afrique. Dans un contexte multilingue et multiculturel, les langues s’imbriquent et se renouvellent, brisant par ce processus l’étanchéité des cloisons culturelles. Aussi, ce projet a pour objectif de montrer que la cohabitation des langues impacte profondément le texte écrit et donne lieu à un enracinement et une ouverture à un univers linguistique nouveau. Par ailleurs, un intérêt est porté sur la valorisation du français et des langues locales en contact permanent chez les autrices et les personnages féminins.



Mots-clés : Langues subsahariennes, contacts des langues, représentations, cohabitation des langues, langues locales.



Argumentaire :



La littérature francophone féminine d’Afrique est un foyer étonnamment fécond au sein duquel la langue française se régénère et se réinvente tant au niveau du renouvellement de son tissu lexical que de la reconfiguration de sa grammaire à travers la dynamisation de ses systèmes phonologiques, morphosyntaxiques et sémantiques. Cette littérature est « esthétiquement tracée d'une plume profondément plongée dans la sociologie et l'anthropologie africaines [faisant que] la phrase française s'ouvre à des schémas difficiles, voire impossibles, à programmer. » (Dassi 2008). Les francographies africaines actuelles se caractérisent donc par leurs capacités à échapper aux canons formels pour dire « dans la langue française la vie des langues autres que le français et avec elles les cultures qu’elles véhiculent » (Fopa et Nankeu 2017 :11). Les ressources intarissables - expressions idiomatiques, calques, néologismes, sociolectes, parlers divers… - en donnant une coloration toujours renouvelée à la langue française appellent la réflexion sur les dynamiques contemporaines des interactions culturelles et des recompositions identitaires. Le discours en francophonie est donc marqué par un cosmopolitisme qui « se manifeste linguistiquement par le multilinguisme […] et plus particulièrement par la pratique du code-switching, ou alternance codique, c’est-à-dire par l’emploi de mots étrangers au sein d’une langue principale » (Loison-Charles 2017). Il est par ailleurs représentatif du concept d’hybridité dans son acception de croisement, de fusion des parlers divers. Ainsi, travailler « sous la pression contradictoire de langues vécues et de langues apprises [se présente comme] un atout pour la pulsion critique et créative » (Bhabha 2007 :10).



L’imbrication des langues donne ainsi lieu à des réaménagements continus du système linguistique et invite à un questionnement des mécanismes qui structurent le passage de l’oral à l’écrit en français, ainsi que la place et l’influence tant des langues maternelles que des systèmes langagiers nouveaux que sont : le camfranglais au Cameroun et le Nouchi en Côte d’Ivoire pour ne citer que ces deux exemples. À cet égard, il n’est pas superflu d’interroger les structures narratives, les problèmes sémantiques, les caractéristiques et les spécificités structurelles du français dans la littérature francophone subsaharienne ? Cet ouvrage a pour objectif de montrer que la cohabitation des langues donc des cultures en Afrique impacte profondément le texte écrit.



Axes de recherche :



Les propositions devront explorer les textes francophones féminins d’Afrique pour examiner puis analyser les particularismes linguistiques et les africanismes qui à la fois enracinent, et ouvrent l’Africain au monde. Les axes non exhaustifs à explorer sont les suivants :



- La phrase en francographie africaine, structure et mode d’énonciation,



- Problèmes de grammaire dans le texte francophone



- Le système onomastique,



- Le langage de la sexualité dans la fiction francophone



- Figures du grotesque et mots de la satire



- Néologismes et alternances de code dans le texte francophone subsaharien,



- Espaces et savoirs à l’œuvre dans le texte francophone



*

Modalités de soumission :



Les résumés d’articles (250 à 300 mots), suivi d’une brève biographie de l’auteur doivent être envoyés au plus tard le 25 mars 2022 à l’adresse suivante :

bouguiobouguio@gmail.com



Pour toutes autres informations, bien vouloir écrire à l’adresse susmentionnée.



Calendrier des activités



Date de publication de l’appel : 25 Janvier 2022



Date limite d’envoi des résumés : 25 mars 2022.



Notification aux contributeurs : 15 Avril 2022.



Réception des articles entièrement rédigés : 30 Juin 2022



Soumission du manuscrit : 25 septembre 2022.



Publication probable de l’ouvrage : Décembre 2022 aux Éditions La Doxa.



Comité scientifique :



Pr Cheryl Toman, Université de l’Alabama ;



Pr Gilbert Doho, The Case Western Reserve University;



Pr Jacques Evouna, Université de Maroua ;



Pr Martial Lozzi Meutem Kamtchueng, Université de Maroua ;



Pr Marie Clémence Adom, Université Felix Houphouet Boigny ;



Pr Bakary Sarr, Université Cheick Anta Diop ;



Pr Roger Fopa Kuete, Université de Maroua ;



Dr Kengni Simplice, Université de Yaoundé I.



Coordination



M. Bouguio, The University of Alabama (USA)



Pr. Cheryl Toman, The University of Alabama (USA)



*

Bibliographie



Bhabha Homi K. Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale. Payot et Rivages, Paris, 2007.



Julie Loison-Charles, « Le cosmopolitisme linguistique de Vladimir Nabokov », L’Ordinaire des Amériques [Online], 223 | 2017, Online since 13 December 2017, connection on 12 December 2021. URL : http://journals.openedition.org/orda/3747 ; DOI : https://doi.org/10.4000/orda.3747



Fopa Kuete, Roger et Nankeu, Bienvenu Bernard. Francographies africaines contemporaines. Identités et globalisation. Peter Lang, Bruxelles, 2017.



Dassi, M. Phrase française et francographie africaine. De l’influence de la socioculture. Dans Lincom European, coll. “Studies in French Linguistics” No 06, 2008



Mbassi, Bernard. « Phénolangue et génolangue dans la littérature africaine écrite en français : l’illusion de langue française dans le discours des personnages » dans Nouvelles études francophones. Vol-21, No 2 d’Automne 2006 pp180-120.



Aggarwal, Kusum. « Africanisme français et littératures africaines », Cahiers d’études africaines [En ligne], 198-199-200 | 2010, consulté le 11 décembre 2021. URL : http:// journals.openedition.org/etudesafricaines/16554 .