Les premières feuilles volantes sont apparues en Europe vers le XVIe siècle et se sont répandues dans toute la péninsule ibérique, contribuant énormément à la diffusion de merveilleuses nouvelles sur le Nouveau Monde parmi les Européens, qui, séduits par de telles nouvelles, élevaient des voix et des voiles à la recherche du mythique Pays de Cocagne des fabliaux français du XIIIe siècle. Ces européens apportaient dans leurs bagages des histoires de fées, de princes, de rois et de reines ; d'hommes courageux et de paladins ; de femmes chastes et constantes ; de héros rusés et d'êtres extraordinaires qui s'adapteraient bientôt à la chaleur des tropiques et à la lyre de nos poètes et chanteurs les plus renommés, contribuant à peupler les rêves et à aiguiser l’astuce de ceux qui avaient besoin d'échapper aux adversités socio-environnementales et aux hostilités du moyen. Depuis lors, le cordel a failli succomber à la diffusion massive des moyens de communications, mais il a bravement résisté en proposant des thèmes plus universels et intéressant à la grande majorité de la population brésilienne. En raison de cette diversité thématique, poétique et expressive, il a été témoin, narré et enregistré plusieurs moments de notre histoire. Si au début seuls les hommes maîtrisaient l'art de composer et de chanter en vers, peu à peu les femmes ont aussi commencé à occuper la scène, si bien qu'aujourd'hui elles chantent leurs revendications à la manière des sizains traditionnels et du repente. De nos jours, les poètes s’adaptent à leur métrique, à leur rime et à leur prière, des thèmes d'intérêt national et international ; ils dénoncent les faux points et les contradictions du système ; ils remettent en cause les décisions et se moquent de l'hypocrisie sans pour autant perdre cette aura ludique et merveilleuse qui a consacré le cordel parmi nous. Écrit et imprimé depuis la fin du XIXe siècle, le cordel a continué d'entretenir un lien fort avec la voix, la culture des foires et des places, le féerique et le rire des héros voyous, le sentiment d'indignation des dévaforisés et l'exaltation des héros légendaires.

Cette caractéristique multiple de la littérature de cordel a permis à des postures erronées de la définir comme une littérature d'« aliénation » et d'« évasion ». Avec les réflexions de Roger Chartier (2014) et de nombreux autres chercheurs, la littérature de cordel a commencé à être problématisée dans son contexte de production, de matérialité et de circulation, et appuyée sur la relation des textes avec la vie quotidienne de leurs lecteurs/auditeurs, à son tour, Paul Zumthor (1991) a attiré l'attention sur la relation entre le cordel et l'oralité des chanteurs, la performance du corps dans l'acte de chanter la poésie et les griots africains. Des chercheurs plus récents proposent des lectures de pamphlets populaires à la lumière de nouvelles approches épistémologiques et de pratiques culturelles. En raison de la résilience qui la caractérise et de la capacité de survivre à la mise à jour et de resignification, le 19 septembre 2018, l'Institut national du patrimoine historique et artistique (Iphan) a reconnu le cordel brésilien comme patrimoine culturel immatériel brésilien, ce qui ne fait que renforcer sa dimension culturelle, littéraire, poétique, esthétique, communicative, affective, créative et sociale.



Dans ce dossier de la Revue Jangada, nous proposons de recevoir des articles concernant les études les plus variées sur la littérature de cordel et ses pratiques culturelles, de sorte que, lors de la soumission de votre collaboration, en vue de participer au dossier, il vous est recommandé de considérer l'un des axes suivants :



•Littérature de cordel et oralité ;



• Littérature de cordel et genre ;



• Littérature de cordel et formation des lecteurs ;



• Littérature de cordel et Histoire ;



• Littérature de cordel et Enseignement ;



• Littérature de cordel et relations ethnico-raciales ;



• Littérature de cordel et temps présent ;



• L'étude de la littérature de cordel à la lumière des nouvelles approches épistémologiques.



