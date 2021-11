Université de Rouen Normandie

Dans la continuité du projet eGesta - CORNUM financé par la Région Normandie (RIN Humanité, Culture et Société — 2018-2021), Clara Auvray-Assayas (URN-ERIAC) et Benoît Roux (URN-ERIAC) organisent du 6 au 8 octobre 2022 à l'université de Rouen Normandie un colloque intitulé "Lire les classiques en Normandie".



Cette rencontre invite à croiser les approches et les méthodes (littéraires, historiques, sociologiques) pour mener une réflexion commune sur les conditions matérielles, politiques et intellectuelles qui ont favorisé la conservation, la diffusion et les lectures diverses des classiques de la littérature antique et tardo-antique en Normandie, depuis la constitution des premières bibliothèques monastiques jusqu’aux collections qui forment les fonds anciens des bibliothèques actuelles.



Au moment où les outils numériques facilitent l’accès aux sources anciennes et médiévales et modifient les conditions de lecture et de production du savoir, il semble pertinent d’ouvrir la perspective en sollicitant historiennes et historiens des textes, des bibliothèques, de l’enseignement, des pratiques culturelles : qu’il s’agisse de lecture scolaire pour les premiers apprentissages, de lecture plus approfondie pour la formation des clercs et des laïcs ou pour la création littéraire, la réflexion sur les usages permet d’articuler les recherches récentes menées sur les catalogues de bibliothèques perdues, sur la constitution des florilèges, sur le rôle des classiques dans la théologie, dans la science ou dans l’historiographie médiévale.



Les propositions de communications sont à envoyer avant le 1er avril 2022 par courriel à clara.assayas@univ-rouen.fr et benoit.roux@univ-rouen.fr.