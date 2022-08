Liberté et limite: adaptations et formes d’expression dans la linguistique et la littérature (Florence)

Université de Florence

Date butoir : 30/09



Les étudiants du Doctorat en Langues, Littératures et Cultures comparées de l’Université de Florence organisent un colloque international intitulé : “Liberté et limite : adaptations et formes d’expression dans la linguistique et la littérature”.

Le colloque se déroulera du 6 au 7 décembre 2022 à l’Université de Florence. Les deux journées seront consacrées à la discussion de liberté selon une perspective linguistique et littéraire.

La liberté représente depuis toujours un champ ouvert, apte à favoriser la rencontre de nombreuses disciplines : philosophie, politique, littérature, linguistique. Cette rencontre donne lieu à toute une série de couplages notionnels: ‘Liberté et amour’, ‘liberté et révolution’ ne sont que les quelques variations possibles auxquelles s’expose le thème. L’ouverture du champ notionnel concernant la Liberté détermine néanmoins de celle-ci, depuis l’antiquité classique, et à l’aune des révolutions modernes qui se sont succédé en son nom, une image complexe et ambivalente, parfois même déstabilisante:

Da die Freiheit eine Frau ist, eine schöne Frau, müßte sie es uns ein Leichtes sein, sie zu lieben. Vorausgesetzt, es wäre die Freiheit zu lieben wünschen: leidenschaftlich, grenzenlos und unverbrüchlich. Aber wie verträgt sich unverbrüchliche Liebe für die eine Frau Freiheit mit unserer Freiheit? Und weshalb sollte sie selbst, die Wunderschöne, nur uns lieben und niemanden sonst? Falls sie nun aber auch unsere Rivalen liebt und unsere Feinde, wie können wir glücklich mit ihr sein? Wenn sie jedermann liebt, wie sollten wir ihrer nicht leid werden? Wie nicht verzweifeln an die Freiheit, wenn sie eine Hure ist? Wenn sie aber nicht jeden liebt, ist sie dann noch die Freiheit?

Puisque la Liberté est une femme, une belle femme, il devrait être simple pour nous de l’aimer. Pour autant que l’on désire aimer la liberté: passionnément, sans bornes ni conditions. Mais comment concilier l’amour inconditionné pour la liberté d’une femme avec notre liberté? Et pourquoi la belle ne devrait-elle aimer que nous et personne d’autre? Et si elle aime aussi nos rivaux et nos ennemis, comment pouvons-nous être heureux avec elle? Si elle aime tous, comment ne pas en souffrir? Comment s’affliger pour la liberté, si elle est une pute? Mais si elle n’aime pas le monde entier, parle-t-on encore de liberté?

(Dolf Ohler. Liberté, Liberté Chérie. Männerphantasien über die Freiheit. Zur Problematik der erotischen Freiheits-Allegorie, 1979).

Dans la pensée contemporaine, l’idée de liberté est constamment mise en question au niveau philosophique, politique et médiatique, en raison des nouvelles frontières technologiques et relationnelles qui demandent un réajustement de sa notion. Aujourd'hui plus que jamais, guerres, pandémies et barrières de toute sorte nous invitent à reconsidérer la valeur méta-historique que nous attribuons communément à l’idée de liberté. S’exposant à une grande variété d’approches méthodologiques et thématiques, s’ouvrant aux définitions les plus hétérogènes, le concept de liberté nécessite souvent, comme on l’a suggéré, une détermination, une articulation, et, par cela même, une limitation permettant ainsi de la définir. Tout au long de l’ histoire, le caractère paradoxal de la notion de liberté a souvent été mis en évidence, tant et si bien que dans certains cas elle ne s’avère définissable que par rapport à sa négation, si l’on tient compte du célèbre distique de Dante : « il cherche liberté, qui est si chère / comme sait qui, pour elle, a refusé la vie » (Pur., I, 70-71, trad. J. Risset) ou de l’adage de Montaigne : « la préméditation de la mort est préméditation de la liberté » (Essais, I, XX). Même dans le domaine de la traduction le concept de liberté reste vague, voire indéfinissable, ainsi que Walter Benjamin le suggère : «De même que la tangente ne touche le cercle que de façon fugitive et en un seul point, et que c’est ce contact, non le point, qui lui assigne la loi selon laquelle elle poursuit à l’infini sa marche en ligne droite, de même la traduction touche l’original de façon fugitive, et seulement en un point infiniment petit du sens, pour poursuivre sa marche la plus proche, selon la loi de la fidélité dans la liberté du mouvement langagier » (La tâche du traducteur, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch).

Le colloque aura pour objectif l’exploration du concept de liberté et, plus précisément, de son articulation entre les limites de l’expression linguistique et littéraire.

En particulier, la discussion se concentrera sur les quatre perspectives suivantes : le concept de liberté en littérature ; la liberté et ses formes d’expression stylistique et linguistique; liberté et limites imposées par la critique ; enfin, la liberté et ses modes d’adaptation (traduction, intertextualité).

Voici, parmi d’autres, quelques pistes de réflexion que nous souhaiterions aborder à l’occasion de ce colloque:

Liberté et littérature. L’espace littéraire est certainement la dimension privilégiée pour délimiter et structurer un discours autour du concept de liberté. En particulier, cette séance sera consacrée aux discussions suivantes: la liberté comme sujet littéraire ; les récits sur la liberté sociale, politique et de genre dans la littérature.

L’espace littéraire est certainement la dimension privilégiée pour délimiter et structurer un discours autour du concept de liberté. En particulier, cette séance sera consacrée aux discussions suivantes:

Liberté et expression. Chaque raisonnement autour de la notion de liberté présente des limites définies par ses possibilités expressives ; ces limites peuvent elles-mêmes être prises pour le centre même du discours sur la liberté. Cette section se concentrera donc sur les aspects suivants : liberté comme style linguistique et expressif ; liberté comme modalité d’expression et représentation identitaire chez les groupes linguistiques minoritaires.

Chaque raisonnement autour de la notion de liberté présente des limites définies par ses possibilités expressives ; ces limites peuvent elles-mêmes être prises pour le centre même du discours sur la liberté. Cette section se concentrera donc sur les aspects suivants :

Liberté et critique. L’idée de liberté se façonne en se heurtant aux limites de la situation historique et culturelle dans laquelle elle est traitée. C’est pourquoi le but de cette section sera d’éclairer le rapport critique entre liberté et affirmation de soi dans un contexte précis : rapport avec le canon littéraire; censure et autocensure; publication et réception de l’œuvre; possibilités et choix philologiques dans l’établissement d’une édition critique.

L’idée de liberté se façonne en se heurtant aux limites de la situation historique et culturelle dans laquelle elle est traitée. C’est pourquoi le but de cette section sera d’éclairer le rapport critique entre liberté et affirmation de soi dans un contexte précis :

Liberté et adaptation. La possibilité de s’adapter aux limites posées par le référent auquel elle se rattache est, nous l’avons vu, l’une des prérogatives de la liberté. Pour cette raison on se propose de discuter l’idée de liberté selon ses capacités d’adaptation en cas de: plagiat; intertextualité; intermédialité; traduction

La possibilité de s’adapter aux limites posées par le référent auquel elle se rattache est, nous l’avons vu, l’une des prérogatives de la liberté. Pour cette raison on se propose de discuter l’idée de liberté selon ses capacités d’adaptation en cas de:

Le colloque est ouvert à tous et à toutes et s’adresse en particulier aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs.

Chaque intervention ne pourra pas dépasser les vingt minutes. Merci d’envoyer le résumé de votre proposition avant le 30 septembre 2022 à l’adresse suivante: convegnocomparatistica.firenze@gmail.com, en indiquant dans l’objet du courriel: “Proposition Conférence Liberté”. Merci de nous transmettre en pièce jointe (format PDF) les précisions suivantes : nom et prénom du candidat/de la candidate; titre et bref résumé de la proposition (3000 signes maximum, espaces et bibliographie éventuelle compris) et une brève présentation de l’auteur (300 caractères maximum espaces compris). Les résumés pourront être proposés dans les langues suivantes : italien, anglais, français, allemand, espagnol.

Avant la fin du mois d'octobre le comité scientifique se prononcera au sujet des propositions retenues. Le programme définitif sera publié sur le portail officiel du doctorat (https://www.dottoratolinletcult.unifi.it/index.php) avant le 14 novembre 2022.

Le colloque est censé se dérouler en présence; cependant, à cause de la situation sanitaire actuelle, la modalité mixte sera également acceptée.

Le comité scientifique et organisationnel: Arianna Amatruda, Gabriele Camilleri, Valentina Crescenzi, Anastasiia Fedorova, Stefania Mariotti, Elena Merlino, Yasmina Moussaid, Alessio Nistri, Ambra Parapatty, Leonardo Quintavalle, Gianluca Ruggeri Ferraris, Chiara Stornaiuolo, Tianyang Sun