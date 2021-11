Il aura fallu plus d’une année pour que le projet se concrétise : LIBER, initialement porté par les acteurs de Suisse romande, démarre une grande campagne. Concrètement, il s’agit de bons d’achat, d’une valeur de 100 francs (94 €), pour lequel les lecteurs investissent 60 francs. Le complément est apporté par le financement de partenaires publics et privés.

1 million de francs, injectés dans l’économie du livre à travers toute la confédération : l’opération est d’envergure, d’autant qu’elle mobilise toutes les organisations professionnelles — alémaniques, romandes et italiennes. Une convergence des luttes qui découlent de la crise sanitaire Covid de 2020 : à travers cette initiative conjointe, toute la filière en appelle aux lecteurs. Pour 60 francs investis, on se retrouve avec 100 francs de bon d’achats : alléchant.

[…] Pour souscrire à l’offre, il faudra passer par la plateforme de financement participatif mise en place dans les trois langues nationales (français, suisse allemand et italien). Le crowdfunding s’opérera jusqu’au 28 novembre, et les bons LIBER parviendront dans les premiers jours de décembre, pour profiter des fêtes. Mais leur validité ira jusqu’en juin 2028. Près de 450 librairies de tout le pays seront en mesure de recueillir les bons et les transformer en livres — à l’exception de la Fnac. L’enseigne française avait montré son intérêt, sans suivre le mouvement. […]

Accéder directement à la platreforme de l'opération Liber…

La campagne nationale de collecte de fonds LIBER vise à apporter un soutien significatif à toute la chaîne du livre particulièrement fragilisée par la crise du Covid 19. En remerciement, les personnes qui font un don sur Heroslocaux.ch reçoivent un bon LIBER qui pourra être échangé dans toutes les librairies participantes de Suisse. Et cerise sur le gâteau, chaque personne qui fait un don de 60 francs reçoit un bon LIBER d’une valeur de 100 francs et peut ainsi soutenir non seulement les auteur.e.s, les maisons d’édition mais aussi sa librairie préférée dans laquelle le LIBER peut être échangé directement.