Angers (ESSCA)

Appel à communication

L’ESSCA, en partenariat avec l’ESA (Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers),

l’ESTHUA (Université d’Angers)

et le Campus de la Gastronomie propose un Colloque interdisciplinaire.

« Les Territoires de la Gastronomie »

organisé sur le campus de l’ESSCA d'Angers, les 18 et 19 mars 2021

Ce colloque sera l'occasion de faire dialoguer plusieurs disciplines et se croiser divers champs scientifiques de la gastronomie. De nombreuses recherches ont été produites sur la gastronomie considérée comme objet d’études central (Csergo et Etcheverria, 2020), mais également articulée avec les dynamiques agro-alimentaires, les évolutions des restaurants et des marchés de la restauration (Etcheverria, 2019), les nouvelles mœurs alimentaires et préférences gustatives, les processus de patrimonialisation, les enjeux en termes de développement local et d’attractivité touristique (Bellini et al, 2019). Ainsi, elle constitue une pièce centrale dans les cultures, les arts et les traditions françaises et internationales et un véritable patrimoine partagé depuis que l’homme mange et boit, à travers l’inscription du repas gastronomique des Français sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO le 16 novembre 2010.

Notre thématique des "Territoires de la gastronomie" nous amènera à nous interroger, au travers des disciplines et champs scientifiques énoncés ci-dessous, sur la diversité, l’originalité, et la plasticité des territoires où la gastronomie se déguste, se « crée », s’ancre et infuse par les discours et les imaginaires. Comprendre où et comment la gastronomie est devenue un enjeu socioéconomique, environnemental et culturel, saisir sa place et sa diffusion dans l’espace social et ses représentations, appréhender son rôle dans la définition-redéfinition du local et du locavorisme et analyser le traitement que lui réservent les artistes, sur la toile ou sur la page. De la terre à la table, quelles matérialités et idéalités empruntent la gastronomie et quels espaces tangibles ou imaginaires sont les témoins de ces créations. Le colloque sera l’occasion donc de voir comment se façonnent, s’organisent, se singularisent voire se chevauchent ces territoires tant gustatifs que culturels, patrimoniaux, paysagers ou socioéconomiques et qui se constituent à partir de la chose gastronomique.

Exemples de thèmes pouvant être abordés :