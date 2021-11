Université de Strasbourg

Les Recueils de formes poétiques courtes dans les îles Britanniques à la Renaissance :



assemblage, construction, agencements



Strasbourg (France), 18-19 novembre 2022



Colloque organisé par l’Université de Strasbourg et University College London



Conférences plénières :



Michelle O’Callaghan (University of Reading)



Michael Bath (University of Strathclyde / University of Glasgow)



Comité d’organisation :

Cezara Bobeica (Université de Strasbourg), Emilie Jehl (Université de Strasbourg),

Chris Stamatakis (University College London), Rémi Vuillemin (Université de Strasbourg)





Dans un certain nombre d’études récentes, la première modernité anglaise est décrite comme l’époque des miscellanies, selon le terme privilégié par la critique anglophone, dont le sens excède celui, plus restreint, d’anthologie ou même de « miscellanées ». Si l’on peut déceler une pratique de l’assemblage dans une grande variété de textes, les formes poétiques courtes semblent toutefois particulièrement propices à l’agrégation, en raison notamment de leur taille, voire de la nécessité d’économiser le papier. On retrouve ainsi dans ces formes une tendance à l’accrétion et à la constitution d’unités plus longues, que ce soit dans les manuscrits ou les ouvrages imprimés. C’est à ce processus d’accrétion, ses limites, ses contextes, ses raisons d’être et ses effets que ce colloque s’intéressera, afin de problématiser la notion de forme courte et d’interroger sa pertinence dans un tel contexte. Il s’agira de déterminer si on peut considérer que les poèmes ainsi regroupés constituent le paradigme d’une Renaissance qui serait caractérisée par la pratique de l’assemblage d’éléments hétéroclites.



Le regain d’intérêt pour les miscellanies lyriques a tout particulièrement favorisé l’émergence de nouvelles hypothèses concernant les processus historiques et sociaux d’obtention, de sélection et d’assemblage de courtes pièces poétiques. Ces hypothèses mettent en avant la nécessité de comprendre les environnements sociaux (les coteries, la cour, les « Inns of Court », le foyer, les réseaux d’échanges commerciaux etc) dans lesquels ces opérations étaient menées, mais aussi d’identifier quels ont été les rôles respectifs d’une grande diversité d’acteurs (parmi lesquels on trouve les auteurs, les traducteurs, les imprimeurs, les libraires, les lecteurs et les mécènes) dans la compilation, la construction et la mise en livre de recueils, et éventuellement de circonscrire les intentions qui motivaient de telles activités. Les interactions entre différents genres et formes poétiques (par exemple entre poèmes lyriques et libelles versifiés) ont également été soulignées.



Certaines études, d’orientation plus formaliste, insistent quant à elles sur les procédés textuels, péritextuels et paratextuels employés afin d’organiser les poèmes et de suggérer des liens, ou du moins une certaine continuité, entre eux. L’unité de l’œuvre, plutôt qu’une exigence à l’aune de laquelle la valeur littéraire de l’ensemble est établie, devient un effet potentiel du processus de lecture en tant qu’il est déterminé par un certain nombre de procédés formels. On peut aussi bien penser aux procédés de cadrage textuels, péri- et paratextuels qu’aux effets de suture sémantique ou formelle qui relient les poèmes (ou certains d’entre eux) au sein des recueils : on pense notamment aux phénomènes tels que les couronnes de sonnets, la reprise de rimes d’un poème à l’autre, la répétition de topoï, ou bien les références intertextuelles, etc. Ces procédés structurels sont parfois transposés du niveau des microstructures (celles du poème) à celui des macrostructures (l’agencement du recueil), et inversement.



Le colloque poursuivra cette investigation des recueils de formes courtes composés dans les îles britanniques au cours de la première modernité en s’intéressant aux poèmes lyriques, mais aussi aux autres genres comme les épigrammes, les emblèmes, la poésie satirique, etc. Sont particulièrement encouragées les contributions qui traiteront des interactions entre différents types de recueils.



Les communications pourront porter, entre autres, sur les thématiques suivantes :



les recueils d’épigrammes

les livres d’emblèmes

les recueils de poésie lyrique

les libelles versifiés

les poèmes courts rassemblés dans d’autres types de recueils

la poésie néo-latine écrite dans les îles Britanniques

les traductions partielles ou intégrales de recueils de formes courtes en anglais

les modèles de mise en forme de recueils

l’agencement spatial des poèmes sur la page et sa signification, l’apparence visuelle de la page

la notion de « miscellaneous order » (Angus Vine), les ordonnancements aléatoires (ou revendiqués comme tels), et la manière dont ce type d’organisation est conceptualisé

la comparaison des modes d’organisation de différents recueils, notamment entre divers genres (lyrique, épigrammatique, emblématique, …)

les métaphores utilisées pour se référer à la collecte et à l’agencement des poèmes, tout particulièrement celles (bien connues des rhéteurs) qui évoquent la nature (butinage, cueillette, greffe et autres métaphores horticoles…)

les fondements culturels et épistémologiques de l’élaboration de recueils de formes courtes

la culture des lieux communs

variété et copia

l’organisation du savoir.

*

Les propositions de communication (300 mots maximum pour des exposés de 25 minutes au maximum), accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, devront parvenir aux adresses suivantes pour le 31 mars 2022 : emiliejehl@unistra.fr et c.stamatakis@ucl.ac.uk. Pour plus d’informations, voir https://makingshortversecollections.wordpress.com/



Ce projet de recherche est financé par le programme IdEx (Initiative d’Excellence) de l’Université de Strasbourg, ainsi que la bourse "Espoirs de l’Université de Strasbourg".