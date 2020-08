Les mondes d’Édouard Glissant

Appel à contributions

Numéro spécial de la revue Francosphères (décembre 2021)

« Le monde a toujours été un perpétuel devenir » déclarait Édouard Glissant (12) dans un entretien publié en 1994 dans la revue Passages. Imprévisible, déroutant, complexe, métissé, intriqué, tels sont les adjectifs alors convoqués par le penseur pour saisir le monde moderne. Dès son premier essai Soleil de la conscience (1956), Glissant formule l’un des thèmes qu’il ne cessera de ressasser et de réviser sous des formes multiples (poésie, essais, romans…) pendant plus de cinquante ans : « Quels sont pourtant ce manque, ce dépérissement dont il faut que je m’évade – sinon le signe que tout être vient à la conscience du monde par son monde d’abord ; d’autant universel (pour parler large) qu’il est particulier ; d’autant généreux et commun qu’il a su devenir seule, et inversement ? » (18). Un monde d’universels et de particuliers, « Le monde, l’objet le plus haut du poème : la confidence, le miroir de celui-ci » (19) comme l’affirme Glissant dans l’introduction de La Terre le feu l'eau et les vents. Une anthologie de la poésie du Tout-monde, son dernier ouvrage paru en 2010.

Au fil de sa production littéraire, Édouard Glissant pense le “monde” en poète, toujours attentif à ne pas le réduire, l’uniformiser ou l’essentialiser. De multiples notions-monde voient le jour, chaos-monde, échos-monde, totalité-monde, littérature-monde, mondialité, être-dans-le-monde sans oublier le Tout-monde, soit « notre univers tel qu’il change et perdure en changeant et, en même temps, la ‘vision’ que nous en avons » (Traité du Tout-Monde, 176). Au regarde des mondes d’Édouard Glissant, les questions suivantes guident notre étude : Comment la pensée du/des mondes évolue entre 1950 et 2010 dans l’œuvre d’Édouard Glissant ? Quelles sont les origines et influences de cette pensée-monde(s) ? Comment l’œuvre Édouard Glissant demeure est-elle actuelle, un miroir à notre monde contemporain ?

Cette étude ne cherche pas à résumer ou à définir, entreprises contraires à l’écriture antisystématique de Glissant, mais plutôt à mettre en lumière la multiplicité des pensées-mondes, de leur(s) origine(s), de leur élaboration, de leur place dans l’œuvre du penseur, de ce “monde à créer mais qui est déjà là, et dont nous n’avons pas encore une connaissance disons évidente” (L’imaginaire des langues, 116). Dix ans après la disparition de Glissant, sa pensée et poétique continuent d’inspirer les travaux académiques à travers les langues, les frontières et les disciplines. Ce volume accueillera des travaux interdisciplinaires touchant à l’œuvre d’Édouard Glissant dans des domaines tels que la littérature, la philosophie, l’histoire, l’anthropologie, la sociologie, les arts. Les études pourront porter sur un seul texte ou une seule pensée-monde de Glissant mais également traiter de façon plus large plusieurs textes ou pensées-mondes. Les articles ne devront pas excéder 6000 mots (bibliographie et notes incluses) et respecter les consignes de la revue (consulter le guide).

Les propositions de contribution en français ou en anglais britannique (entre 250 et 400 mots, accompagnées d’une liste de mots-clés et d’une notice bio-bibliographique de 120 mots maximum) sont à adresser à Jeanne Jégousso (Hollins University) et Charly Verstraet (University of Alabama at Birmingham) à jegoussoj@hollins.edu.

Date-limite pour les propositions d’articles: 1er octobre 2020

Date-limite pour les articles (MHRA Style): 1er février 2021, suivi d’une période de relecture et de révisions

Date prévue de publication: décembre 2021 dans la revue Francosphères.