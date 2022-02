Milan

Parmi les penseurs du XVIIIe siècle, Denis Diderot est sans doute l’un des plus difficiles à classer. Auteur de romans, de pièces de théâtre, d’essaies scientifiques et d’art, ainsi que de philosophie, il est difficile séparer ses œuvres proprement « philosophiques » du reste de sa production. Et cela n’aurait d’ailleurs pas de sens, car la philosophie de Diderot émerge précisément de l’entrelacement des multiples domaines auxquels il se consacre.



Le trente-cinquième numéro de Lo Sguardo veut interroger la figure de Diderot sous tous ses aspectes : philosophe, romancier, dramaturge, homme de science, critique d’art, promoteur culturel (avec le grand projet de l’Encyclopédie). L’objectif du numéro est d’étudier comment ces aspects de son travail interagissent les uns avec les autres et contribuent à la philosophie qui en émerge. Et encore, d’établir ce que, aujourd’hui encore, ce complexe héritage philosophique a à dire sur la contemporanéité.



Les chercheurs sont invités à contribuer au numéro en envoyant des articles relatifs au sujet.

Plusieurs axes pourront être étudiés:



Les relations entre le romancier Diderot, le philosophe Diderot et l’homme de science Diderot ;

Diderot et l’Encyclopédie ;

Les sources de Diderot ;

L’influence de Diderot sur le XIXe siècle ;

L’actualité de Diderot : son dialogue avec la contemporanéité ;

Diderot Salonnier : Diderot entre critique d’art et esthétique ;

Diderot et la musique ;

Diderot et l’imaginaire.



Langues acceptées: Français, Anglais, Italien, Allemand, Portugais, Espagnol



Date limite de soumission des articles : 30/10/2022



Processus : Veuillez envoyer le document, complet dans toutes ses parties, y compris un résumé en anglais (900-1000 caractères), à callforpapers@losguardo.net, avant la date limite indiquée ci-dessus. Veuillez suivre attentivement les normes éditoriales de la revue. Tous les articles feront l’objet de double blind peer review.



