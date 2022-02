Université d’État Ilia, Tbilissi, Géorgie

Les littératures de langue française au service de l’expression de la diversité

10e colloque international organisé par le CODFREURCOR

et La Délégation de La Renaissance Française en Géorgie

22-24 Novembre 2022

Appel à Communications : Date limite le 20 juin 2022

Le présent colloque se déroulera dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de la création du CODFREURCOR.

Tout au long de son fonctionnement, le CODFREURCOR – Collège Doctoral Francophone Régional des Universités d’Europe centrale et orientale - s’est intéressé aux problèmes portant sur Arts, Langue, Littérature, Culture, Traduction, Didactique, qui sont objets d’études et de recherches menées dans les universités membres par les doctorants, ainsi que par leurs directeurs de thèse et des professeurs de différentes universités du monde. Les résultats de leurs recherches sont présentés à des colloques internationaux organisés tous les ans depuis 2013 essentiellement en français, l’objectif majeur du CODFREURCOR étant la valorisation de la recherche en français, tout en accordant un intérêt au plurilinguisme et à l’utilisation de la langue maternelle en tant que langue d’expression scientifique.

La valorisation du français étant assurée par le fait qu’il est choisi comme langue d’écriture littéraire en dehors de la France, le 10e colloque du CODFREURCOR propose comme sujet Les littératures de langue françaises au service de l’expression de la diversité, la notion de diversité englobant toutes sortes de diversité culturelle, le mot « culture » pris au sens large du terme – diversités linguistique, ethnique, religieuse, historique, sociale, comportementale…, les diversités qui peuvent créer des problèmes au traducteur ce qui nous a suggéré de proposer comme un des sujets de réflexion et de recherche des questions traductologiques.

La réalisation au sein de la Délégation de La Renaissance Française en Géorgie d’un projet de la création et la publication d’une Anthologie des littératures de langue française rassemblera à ce colloque, avec d’autres participants, les spécialistes de littérature de 14 pays francophones qui ont contribué à la rédaction des textes sur la littérature de langue française de leurs pays réciproques et au choix des extraits des oeuvres des écrivains sélectionnés pour ladite Anthologie.

Du fait que le français est une langue d’écriture littéraire dans des pays non seulement francophones, mais également non francophones, fort différents de par leur histoire, leur culture, leur identité, leur situation économique et sociale, leurs préoccupations, les raisons pour lesquelles les écrivains choisissent le français comme langue d’écriture, le français, chez ces écrivains, sert à exprimer ces différences en se mettant ainsi au service de l’expression de la diversité.

Une autre question traitée par les participants au colloque portera sur la méthodologie de l’enseignement des littératures de langue française.

Aussi, le colloque propose-t-il de réfléchir aux thèmes et sujets suivants :

Axe 1. Littératures de langue française

● La place des littératures de langue française dans la mosaïque des littératures du monde

● La réception des littératures de langue française par la critique occidentale

● La réception des littératures de langue française dans le champ littéraire français

● Le rapport des écrivains de langue française à la notion de « littérature francophone » – Le manifeste des 44 de 2011 « Pour une littérature-monde en français » - une réflexion sur la « francophonie » et sur ce que peut être la littérature aujourd’hui : une littérature qui dit la vie et le monde.

● Les raisons pour lesquelles les auteurs qui ne sont pas d’origine française choisissent la langue de Molière comme langue de leur écriture

● La représentation du pays de leur origine dans les textes des écrivains de langue française

● L’engagement politique de la littérature et les écrivains de langue française

● L’identité plurielle des écrivains de langue française et l’expression des problèmes identitaires dans leurs textes

● Les écrits de femmes : une voix nouvelle dans le paysage littéraire de langue française

● Écriture féminine (Écriture au féminin) / Écriture masculine

● Rapports entre authenticité et identité : expression de l’identité, de l’altérité et de la diversité dans les textes des écrivains de langue française

● Les marqueurs servant à l’expression de l’identité ethnique, de genre et religieuse dans les textes des écrivains de langue française

● Le rapport des écrivains à la langue maternelle et à la langue de leur écriture

● Le plurilinguisme et la cohabitation des langues dans les textes des écrivains de langue française

● L’interculturalité et l’expression de repères identitaires dans les littératures de langue française

● Les préoccupations littéraires (thématiques et esthétiques) des écrivains de langue française.

● Les réflexions des écrivains de langue française sur l’écriture. L’identité plurielle des écrivains de langue française

● Les oeuvres littéraires des écrivains de langue française distinguées par les prix littéraires.

● Les questions éditoriales

● L’anthroponymie culturelle et le souci des écrivains de langue française de donner à la langue française la coloration locale

● Le français dans tous ses états : le rôle des littératures de langue française dans l’enrichissement du français. La représentation des variétés du français dans les dictionnaires de langue française



Axe 2. Littératures de langue française et problèmes traductologiques

● Les mutations littéraires et la réception des littératures de langue française en traduction

● Le transfert de l’identité ethnique, de genre et religieuse dans la traduction

● La traduction du style de l’auteur

● Les effets pragmatiques des retraductions des textes littéraires

● La créativité du traducteur d’oeuvres littéraires

● Comment traduire les culturèmes ?

● Les problèmes de transfère des noms propres, des toponymes dans la traduction

● Les parémies dans les textes de littérature de langue française : les problèmes de la traduction des unités phraséologiques, des proverbes, des locutions figées

● Le rôle du paratexte dans la réception des traductions des littératures de langue française

Axe 3. La place de l’enseignement des littératures de langue française dans les programmes universitaires

● Quelles méthodologie et approches pour programmer l’enseignement des littératures de langue française afin d’embrasser cette immense aire linguistique et

littéraire qui couvre les pays dits francophones, ainsi que non francophones dont certains ressortissants choisissent le français comme une des langues de leur écriture.

● L’enseignement des littératures de langue française en rapport avec la littérature française de France

● L’enseignement des variétés du français à travers les textes d’écrivains de langue française

Les propositions de communication peuvent également porter sur les problématiques que le CODFREURCOR s’est fixées comme objets d’étude et de recherche tout au long de son existence.

Les propositions de communication doivent être soumises avant le 20 juin 2022 aux adresses suivantes :

Les auteurs sont priés d’indiquer de manière explicite l’axe et la direction auxquels ils voudront s’inscrire.

Prière d’y inclure les renseignements ci-dessous :

• Titre de civilité (Monsieur, Madame)

• Statut : professeur, chercheur indépendant, étudiant aux cycles supérieurs

• Prénom

• Nom (en majuscules)

• Institution d’attache

• Adresse postale

• № de téléphone

• Courriel

• Titre de la communication (20 mots au maximum)

• Résumé de la communication en français et en anglais (250-300 mots au maximum) avec les mots-clés dans les deux langues

Elles seront sélectionnées par le Comité scientifique (double évaluation anonyme).

Calendrier:

Date limite pour proposer une communication: le 20 juin 2022

Date limite de la notification d’acceptation: le 20 août 2022

Diffusion du programme du colloque: le 1er novembre 2022

Organisation des interventions :

Communications individuelles (20 min. + 10 min. de discussions)

Conférences plénières (45 min.)

Les communications donneront lieu, après l’expertise des textes définitifs par le Comité scientifique (double évaluation anonyme), à une publication dans Études interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH), revue officielle internationale du CODFREURCOR), publiée par la Maison d’Éditions de l’Université d’État Ilia.

Comité d’organisation:

Mzago Dokhtourichvili, Atinati Mamatsashvili-Kobakhidzé, Miranda Lomidzé, Ludmila Zbant, Liana Nozadzé, Natalia Surguladzé, Nino Kavtaradzé

Comité scientifique:

