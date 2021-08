Les lieux que l'Histoire a broyés. Lire la France hexagonale et d'Outre-Mer à travers la BD (20th-21st Century French and Francophone Studies International Colloquium, Pittsburgh)

Les lieux que l'Histoire a broyés.

Lire la France hexagonale et d'Outre-Mer à travers la BD

20th-21st Century French and Francophone Studies International Colloquium

Pittsburgh, 24-26 mars 2022

La bande dessinée-documentaire en français est un genre de plus en plus sollicité lorsqu’il s’agit de mettre en lumière des pans méconnus ou délaissés de l’histoire, s’emparant de sujets comme la pollution au chlordécone dans les Antilles françaises de 1973 à 1993 (Tropiques Toxiques, 2020) ; l’invasion des algues sargasses sur les rivages des îles de la Caraïbe (Mission Pas Possible-Opération Sargasses, 2020) ; la déportation d’enfants réunionnais en France hexagonale, dans la Creuse notamment, de 1962 à 1984 (Piments zoizos: les enfants oubliés de La Réunion, 2020); ou encore la diaspora vietnamienne en terres françaises suite aux bouleversements politiques de leur pays dans les années 60 et 70 (série Mémoires de Viet-Kieu, 2010 - 2020). Il s’agit alors de questionner les gestes politique, esthétique, et éthique, par lesquels la bande dessinée-documentaire se saisit du réel pour témoigner, informer, ou encore interroger nos réalités contemporaines. Par l'association de la fiction, de l'image et du texte, la BD encourage une réflexion sur ce qui a valeur de documentaire ou de témoignage, tout en considérant la pertinence historique, poétique et pédagogique du médium.

Cette proposition de table ronde dans le cadre du 20th-21st Century French and Francophone Studies International Colloquium (Pittsburgh, 24-26 mars 2022) aura pour but de s’interroger sur la relation entre esthétique et acte documentaire dans la bande dessinée-documentaire en français; de questionner les formes du médium et ses évolutions à la lumière de la posture documentaire ou de témoin adoptée; et enfin d’explorer la possibilité d’une démarche pédagogique facilitée par l’objet.

Vos propositions (100-150 mots) de sujet pour la table ronde (texte(s) étudié(s) et questions explorées), rédigées en anglais ou en français, seront à envoyer à Jennifer Boum Make (jb2899@georgetown.edu) et Charly Verstraet (cverstr@uab.edu) d’ici le 27 août minuit.