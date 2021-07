Appel à contributions pour la revue critique du livre d’artiste Ligature, n° 22 (juin 2022)

"Les expressions artistiques du noir et du blanc"

Le 1er Manifeste du livre d’artiste, sa rédaction de 2020 (ISBN 979-10-91274-22-7), réveille au dernier paragraphe un thème d’un discours théorique significatif dans l’art. En utilisant l’expression « blanc du noir », les auteurs, artistes du groupe Sphinx Blanc, créent un syntagme qui joue dans l’esprit néo-suprématiste : « Blanc sur blanc. Lieu de destination le blanc, point de départ, multitude, liberté, sonorité, éclat, vie, non-vide. blanc du noir » (« White on white. Point of arrival, white : departure point, multitude, freedom, sonorities, splendor, un-void. Multiple is the thought, but unique is the work of art. Whiteness of black », traduction en anglo-américain par Felip Costaglioli, Université St-Cloud, Minnesota, USA). S’appuyant en particulier sur les idées avant-gardistes de Kazimir Malevitch, Vassili Kandinsky et Paul Klee pour les questions de la théorie de la couleur et de la forme, les auteurs du Manifeste annoncent qu’un paradoxe émerge du conflit fondamental entre le blanc et le noir celui qui reste actuel aujourd’hui.

Afin de mettre en lumière le concept de l’usage du noir/blanc en tant que catégorie métaphysique, notre revue Ligature propose d’examiner les différents registres de l’apparition du noir et du blanc dans le livre d’artiste qui se manifestent dans le croisement de l’écriture, des arts graphiques, de la typographie et de la matérialité du livre.

Nous lançons donc un appel à contribution en nous adressant aux post-doctorants et aux chercheurs travaillant dans les différentes disciplines, pour étudier le noir/blanc comme expression artistique spécifique, prenant en compte que le livre d’artiste est un domaine de l’art ultracontemporain.

Une attention particulière est consacrée à l’expérience artistique du passage du mode texte au mode image dans le livre d’artiste qui se constitue avec la transformation des structures visuelles typographiques en blocs substantifs noirs. Cette expérience scripto-typo-graphiée passe par l’abstraction de la lettre et par la recherche de la composition picturale sur le plan page-écran. Ainsi, le livre d’Ernest Fraenkel, Les dessins trans-conscients de Stéphane Mallarmé (Paris, Nizet, 1960), peut servir comme exemple exceptionnel d’une telle abstraction.

Voici quelques informations concernant les matériaux qui sont déjà préparés pour la revue : Les artistes du groupe Sphinx Blanc ont choisit comme objets d’étude un certain nombre d’œuvres créées dans le Laboratoire du livre d’artiste. Ainsi, l’ouvrage Jamais plus. Blanc/Noir (BLJD, Paris, ISBN : 979-10-91274-01-2) expérimentant The Raven, le poème d’Edgar Allan Poe et ses traductions, ou Le Corbeau, de Charles Baudelaire et de Stéphane Mallarmé. Les intervenants analysent la tension entre le blanc et le noir qui s’organise au travers du corps du livre, grâce à la méthode de typographie analytique. Autre exemple : dans le livre-objet Dans le tunnel (Schweizerische Nationalbibliothek, Berne, code : Magazin Ost Kff 544), inspiré par la nouvelle de Friedrich Dürrenmatt Le Tunnel, la matérialité du noir est montrée en tant que support permettant à l’artiste d’exprimer l’idée du passage existentiel dans l’inconnu. De l’interaction du vide avec la lumière sur le support noir émerge une multitude d’interprétations possibles du visible, les images des rails du train, des wagons, ses portes et fenêtres… La thématique du noir comme source d’un état intermédiaire entre apparition et disparition trouve son déploiement dans le livre d’artiste Plume ad Patres (Département des estampes, BnF, Paris, code : AF-2033-4), consacré au personnage Monsieur Plume, d’Henri Michaux. Dans la partie de la communication concernée sera présenté le « zaoum typographique ». Autre exemple du fonctionnement de la catégorie du noir, le livre d’artiste du Poème de l’escalier, de Marina Tsvetaeva (Collection Koopman, KB, La Haye). Ce poème, construit sur la personnification de « l’escalier de service » (littéralement, du russe escalier noir), a permis une transposition créative de ce personnage en langage des formes et des couleurs…

Note aux contributeurs

La revue Ligature, suivant sa ligne éditoriale élaborée depuis neuf ans, se distingue catégoriquement d’une hypothèse qui essaie d’appliquer au domaine du livre d’artiste une vague de production de plaquettes (anti-livres) des années 1960-1970. Selon l’Instituts de recherches interdisciplinaires du livre d’artiste contemporain et ses constatations, l’hypothèse susmentionnée se substitue à la dénomination « livre d’artiste » en essayant de faire table rase des traditions antérieures de l’art et de la création du livre par des artistes (plus précisément depuis Édouard Manet et Stéphane Mallarmé en France).

Notre revue considère le livre d’artiste d’aujourd’hui comme l’œuvre d’art plastique et graphique originale, héritant la pratique de William Blake, et qui ne peut sous aucun prétexte être définit comme une édition à l’« apparence ordinaire ». Cette caractéristique, parfois attribuée à tort au livre d’artiste par certains critiques-observateurs d’art, a provoqué depuis 1997 une confusion désastreuse dans la définition du « livre d’artiste » et causé une stagnation considérable dans les recherches consacrées à ce sujet en France, y compris les travaux universitaires.

Ligature, la revue à 140 pages (format 30 x 30 cm) est éditée en France par LAAC (Livre d’artiste &art contemporain), association loi de 1901, en tirage limité à 26 exemplaires. Les numéros sont diffusés par souscription dans les plus grands fonds spécialisés sur le livre d’artiste en France, Allemagne, Belgique, Suisse et aux Pays-Bas. Aucun numéro d’auteur n’est prévu, sauf en cas de demandes particulières suivies de participation aux frais de fabrication.

Modalités

La réponse à l’appel à contribution est à envoyer sous la forme d’un texte résumé de 1 500 signes maximum, avant le 1 octobre 2021. La réponse du comité de rédaction interviendra dans le courant du mois de octobre 2021.

Après sélection, les textes des articles et des contributions artistiques devront nous parvenir avant le 1er avril 2022.

Publication : juin 2022

Les propositions devront être envoyées à l’adresse suivante : museedulivre@hotmail.fr