Lab'O (Orléans)

Les données de la recherche au temps des humanités numériques

À l’initiative des Écoles Doctorales H&L et SSTED des universités de Tours et Orléans

Avec la participation de la MSH Val-de-Loire

et le soutien de la Région Centre Val-de-Loire et d’Orléans Métropole

À Orléans, au Lab’O du 14 au 16 avril 2021

Les humanités numériques sont devenues un vecteur commun de connaissances partagé par l’ensemble des sciences humaines et sociales à travers la diversité de leurs champs disciplinaires et de leurs domaines d’application. La réalité des pratiques, l’usage des ressources, la division des tâches entre les acteurs (des sciences participatives aux sciences cognitives), les objectifs, les valorisations potentielles, leurs effets dans la connaissance réflexive des sociétés, autant de questions que les transformations liées à l’informatique dans le renouvellement des modes d’accès aux connaissances et aux représentations posent à la recherche aujourd’hui.

Le colloque « La recherche au temps des humanités numériques » entend restituer, au-delà des enjeux disciplinaires et des opérations, la cohérence de la chaîne de traitement, du processus qui, depuis la collecte, le traitement et de l’analyse, se continue à travers l’exploitation, la diffusion et la conservation de la ressource élaborée à des fins scientifiques, culturelles ou économiques. Sont attendues des contributions allant du retour d’expérience aux réflexions critiques sur l’outil et ses usages, de la valorisation socio-économique à l’engagement patrimonial.

Destiné aux jeunes chercheurs (doctorants et jeunes docteurs) engagés dans une démarche qui associe les questions des sciences sociales aux outils informatiques, les échanges prendront place du 14 au 16 avril au Lab’O à Orléans. à l’initiative des deux écoles doctorales SHS communes aux universités de Tours et d’Orléans, « Humanités & Langues » (H&L) et « Sciences de la Société : Territoires, Economie et Droit », et en partenariat avec la MSH Val-de-Loire.

Les propositions de contribution sont à déposer sur le site colledot2020.sciencesconf.org avant le 31 janvier 2021.

Dès à présent, toutes les informations sont disponibles sur :

https://colledot2020.sciencesconf.org/