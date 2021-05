Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz

UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz–Fès

Laboratoire de recherche

Cultures, Représentations, Education, Didactique et Ingénierie de Formation

Les Doctoriales du CREDIF

20 Juillet 2021

Appel à communications

Organisées chaque année en juillet, les Doctoriales du CREDIF est l'événement phare du Laboratoire de recherche en Cultures, Représentations, Education, Didactique et Ingénierie de Formation (CREDIF). Destinés aux doctorants du CREDIF, cette manifestation est ouverte au grand public et vise à promouvoir la recherche par sa valorisation.

L’événement permettra aux doctorants du CREDIF de présenter leurs travaux de recherche aux autres doctorants, ainsi qu’aux enseignants-chercheurs. Il se déroule comme un colloque scientifique, organisé en sessions thématiques, avec présentation d’exposés oraux et de posters. La particularité de cet événement est que son organisation est assignée aux doctorants nouvellement inscrits.

Au cours des séances de travail, chaque doctorant sera invité à présenter son projet de recherche ou un aspect particulier de sa recherche. Cette présentation donnera ensuite lieu à une discussion où seront interrogés les enjeux scientifiques et méthodologiques des projets.

Les doctorants du Laboratoire de recherche en Cultures, Représentations, Education, Didactique et Ingénierie de Formation (CREDIF) sont invités à envoyer des propositions de communication à l'adresse suivante : hicham.belhaj@usmba.ac.ma, et ce avant le 05 juillet 2021. Ces propositions devront comprendre la mention du rattachement institutionnel (laboratoire de recherche), le titre de la thèse, le nom de l’encadrant (e), un titre et un résumé d'une page maximum.

Les Présentations qui se dérouleront dans les limites de 10 minutes doivent contenir les éléments suivants :

Volet 1 :

Présentation de la problématique ;

Présentation très brève du corpus ;

Présentation des éléments théorico-méthodologiques.

Volet 2 :

Etat de la recherche bibliographique ;

Etat des lectures effectuées ;

Etat de l’élaboration du plan de travail/ plan de rédaction/ plan de la recherche ;

Etat de la rédaction : sections, chapitres et parties rédigées.

Volet 3

L’échéancier de la recherche.

Les langues des Doctoriales du CREDIF sont le français, l’anglais et l’espagnol.

Coordonnateur de la session :

Hicham BELHAJ

Comité scientifique :

Said AKIF ; Sadik ALAOUI MADANI ; Fatima AMRANI ZERRIFI ; Mohammed BARRADA ; Latifa BELFAKIR ; Hicham BELHAJ ; Nadia CHAFAI ; Abderrafie DKHISSI, Maha EL BIADI ; Abderrahim EL KARFA ; Tayeb GHOURDOU ; Khalid HOUSSAINI ; Ilham KENNY ; Mohammed MOUBTASSIM ; Asmae SENHAJI ; Chakib TAZI.

Comité d’organisation : (Doctorants)

Loubna BELMEKKI ; Mounir CHAFYQ ; Sara CHAHBANE ; Oussama ESSAD ; Karim ES-SOUFI ; Marwa ELJAI ; Abdelhak EL YACOUBI ; Salma HABIB ALLAH ; Khalid HAMMOUDI ; Ahmed LEHFID ; Chada MAGHRAOUI HASSANI.