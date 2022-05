Adresse : Centre international universitaire pour la Recherche, Hôtel Dupanloup

Colloque international

Université d’Orléans, POLEN

« Les discours adressés au(x) pouvoir(s) »

13 juin-15 juin 2022

Hôtel Dupanloup

Lundi 13 juin 2022

13h50 Mot d’accueil et introduction au colloque : Aude Déruelle (Université d’Orléans, directrice de Polen)

Séance 1. Éloge et conseil

Présidence : Arnaud Suspène (Université d’Orléans, Iramat)

- 14h-14h30. Pierre-Alain Caltot (Université d’Orléans, Polen - Cesfima), La comète de César comme discours adressé au Prince : de Lucain à Virgile

- 14h30-15h Émilia Ndiaye (Université d’Orléans, Polen - Cesfima), À Memmius ou Lucilius, à Richard ou Geoffroy : quelques adresses par les auteurs de traités sur la nature à des hommes de pouvoir

Pause

- 15h15-15h45 Bernard Ribémont (Université d’Orléans, Polen - Cesfima), Du prince défunt (Philippe le Bon) au prince successeur (Charles le Téméraire). L’adresse au pouvoir de Guillaume Fillastre, chancelier de l’Ordre de la Toison d’or

-15h45-16h15 Mellie Mattana-Basset (Université Grenoble Alpes, Litt&Arts), Fénelon, conseiller politique du duc de Bourgogne. Étude de la correspondance durant la guerre de Succession d’Espagne.

- 16h15-16h45 Gautier Garnier (Université de Panthéon-Sorbonne, UMR 8168 - Mondes Américains), Le Diario de Madrid : s’adresser aux autorités pour réformer la capitale espagnole ? (1835)

Débat : 16h45-17h15

Mardi 14 juin

Séance 2. Au nom de… : les représentants

Présidence : Philippe Haugeard (Université d’Orléans, Polen-Cesfima)

- 9h30-10h Karol Skrzypczak (Université d’Orléans, Polen - Cesfima), S’adresser au roi en son absence. L’étude des textes du corpus de la Justification du duc de Bourgogne (1408-1410)

- 10h-10h30 Rosa Benoit-Meggenis (Université Paul Valéry, Montpellier III), « La parrèsia du moine à la cour byzantine, discours critiques et légitimation du pouvoir (VIIIe-XIIIe siècles) »

Pause

- 10h45-11h15 Quentin Verreycken (Université catholique de Louvain, Centre d’histoire du droit et de la justice), « As moost Cristen prynce whos clemens is to be noted » : tempérer la grâce du roi en Angleterre et en France à la fin du Moyen-Âge (XIIIe-XVe siècles)

- 11h15-11h45 Laurent Bourquin (Université du Mans, TEMOS UMR CNRS 9016), Les requêtes au duc de Nevers pendant la Ligue (1588-1595)

- 11h45-12h15 Antoine Ropion (Université Lumière Lyon II, LARHRA UMR CNRS 5190), De la supplique au manifeste public. Les adresses au pouvoir des ouvriers en soie lyonnais (1744-1793)

Débat : 12h15-12h45

Déjeuner

Présidence : Gaël Rideau (Université d’Orléans, Polen-Claress)

- 14h30-15h Erwan Pointeau Lagadec (Centre d’histoire du xixe siècle, Paris-Panthéon Sorbonne EA 3550), Demander ou s’opposer au changement de statut légal du cannabis par voie de presse : de « l’appel du 18 joint » à « l'appel des 80 parlementaires LR » (1976-2021)

- 15h-15h30 Noëlline Castagnez – Laélia Véron (Université d’Orléans, Polen - Cepoc), Dix « emmurés vivants » de Clairvaux réclament à l’État français le rétablissement de la peine de mort. S’adresser au pouvoir quand on est détenu

Pause

15h45-16h15 Pierre Allorant (Université d’Orléans, Polen - Cepoc), Les lettres d’anonymes au préfet (1800-1945)

16h15-16h45 Nolwenn Duclos (Université de Bretagne Sud, Lab-LEX – CRJ Pothier), La question prioritaire de constitutionnalité

Débat : 16h45-17H15

Mercredi 15 juin

Séance 3. Suppliques et requêtes par lettres

Présidence : Michel Offerlé (ENS PSL)

- 9h-9h30 Laure Depretto (Université d’Orléans, Polen - Claress), Écrire en disgrâce : à qui s’adresse Bussy-Rabutin ?

- 9h30-10h Jeanne-Marie Jandeaux (Université de Franche-Comté, Centre Lucien Febvre EA 2273), Le discours familial auprès du pouvoir royal et de ses représentants dans les dossiers d’enfermement pour correction au xviiie siècle

Pause

- 10h15-10h45 Thomas Michalak (Université de Lille), Les lettres anonymes au pouvoir constituant : améliorer la Charte

- 10h45-11h15 David Bellamy (Université de Picardie-Jules Verne), Écrire à l’Élysée sous la présidence de René Coty (1954-1959)

- 11h15-11h45 Grégoire Le Quang (IHTP/Paris 8, CNRS), Toucher le cœur de l’État : les lettres adressées au président de la République pendant et après l'enlèvement d'Aldo Moro (1978-1981).

Débat 11h45-12h15

Déjeuner à 12h30

Séance 4 : Faire nombre

Présidence : Laure Depretto (Université d’Orléans, Polen-Claress)

14h-14h30 Éric Derennes, Des femmes interpellent les Chambres en faveur de la duchesse de Berry (1832-1833)

14h30-15h Oriol Lujan (Université autonome de Barcelone), « Means of domination or emancipation? A comparative analysis of petitions addressed to parliament in nineteenth century France and Spain »

Pause

15h15-15h45 Mathieu Arsenault (Université de Montréal), « Père, ne méprise pas ces paroles de tes enfants rouges » : les pétitions autochtones au Gouverneur comme contre-pouvoir politique au Canada, 1840-1860.

15h45-16h15 Claire Hugonnier (Lidilem, Université Grenoble Alpes), Geneviève Bernard Barbeau (Crifuq, Université du Québec à Trois-Rivières), « Votez contre », ou quand un mouvement contestataire mobilise le pouvoir étatique

Débat : 16h15-16h45