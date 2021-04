Microsoft Teams

Le Cercle scientifique des Romanistes de l’Université de Łódź a le plaisir de vous inviter à une conférence scientifique adressée aux étudiants et aux doctorants intitulée : « Les contrastes dans les humanités : littérature, art, culture ». La conférence aura lieu les 27 et 28 septembre 2021, à distance, à l’Institut d’Études Romanes de l’Université de Łódź.

La conférence a pour but de servir de plateforme d’inspiration mutuelle et d’échange d’idées et, par conséquent, d'établir une base pour de nouveaux objectifs de recherche. Malgré le fait que l’événement se tiendra à distance, nous souhaitons viser à établir des contacts réels et à intégrer la communauté scientifique des jeunes humanistes.

Le contraste est à la source de la perception humaine du monde : en essayant de décrire la réalité qui nous entoure, nous présentons un phénomène donné en opposition à un autre, complètement différent. « La vérité a besoin d’un mensonge – car comment la définir sans contraste ? » a écrit Paul Valéry, constatant cette dépendance. Selon cette règle, on peut dire que le bien et le mal, la lumière et l’obscurité, la beauté et la laideur, et tous les autres opposés existent inséparablement, en harmonie et en équilibre, se définissant mutuellement et même se complétant, créant ainsi un univers, comme dans le concept du yin–yang. Tous ces contrastes se retrouvent dans la littérature, la culture et l’art. Parfois, ils sont à l’origine de la création d’un personnage dont la volonté est en contradiction avec ses actions – le protagoniste est, comme Méphistophélès dans l’œuvre de Goethe, « une partie de cette force qui veut toujours le mal et produit pourtant le bien ». D’autres fois, ils se révèlent à travers le clair–obscur, comme dans les tableaux du Caravage. Ils peuvent aussi être un principe de description de la réalité, comme par exemple chez Victor Hugo. Les participants à la conférence sont donc invités à explorer ces contrastes. Nous sommes ouverts à toutes les propositions de recherche liées au thème de la conférence et encourageons l’analyse interdisciplinaire de divers textes de culture, ainsi que l’adoption d’une perspective comparative.

À titre d’exemple, nous proposons les questions suivantes :

– pauvreté vs richesse

– minimalisme vs splendeur

– vérité vs fiction

– forme vs contenu

– utopie vs dystopie

– ordre vs chaos

– silence vs cri

– tradition vs modernité

– anthropocentrisme vs théocentrisme

– art figuratif vs art abstrait

– raison vs sentiments

– polysémie vs monosémie

– individu solitaire vs communauté organisée

– révoltes et révolutions vs système et obéissance

– références historiques vs visions futuristes

– les contrastes entre les époques historiques

– l’oxymore et l’antithèse comme moyens d’expression artistique

– contrepoint et clair-obscur dans la peinture et la sculpture

La conférence s’adresse aux étudiants, doctorants et/ou membres d’associations de recherche étudiants dans deux disciplines principales : les études littéraires et culturelles, ce qui n’exclut toutefois pas d’autres propositions issues des sciences humaines au sens large et liées au sujet proposé. Les participants à la conférence pourront présenter leurs recherches sous la forme d’une présentation de 15 à 20 minutes. Nous prévoyons également du temps pour des discussions modérées organisées en panels thématiques. En outre, une conférence plénière est prévue, dont le sujet sera annoncé prochainement.

La conférence se tiendra les 27 et 28 septembre 2021 sur la plateforme Microsoft Teams.

Date limite des soumissions : 06 juin 2021

Pour vous inscrire à la conférence, veuillez envoyer un résumé en polonais ou en français (300–500 mots) dans un document Word (doc ou docx) et remplir le formulaire d’inscription disponible sur le lien : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO0EE85Tx S7hEv_d6EQX0IhdUMjdUOUQ3QkdPUVRUUE5QUE9DWDVKTEM5US4u.

Les participants seront informés de l’acceptation de leur article au programme de la conférence avant le 20 juin 2021.

Veuillez envoyer vos propositions et vos questions à : contrastes.cnfrnc@gmail.com

Le programme de la conférence sera envoyé aux participants deux semaines avant l’événement prévu. Malgré le format à distance de la conférence, les participants recevront un certificat de participation en version papier, qui sera envoyé par courrier recommandé prioritaire.

Les articles qui recevront une évaluation positive seront publiés dans une monographie ponctuée, post–conférence, multi–auteur, dans la Maison d’Édition de l’Université de Łódź.

Les frais de conférence sont de 20€. Les informations détaillées sur le paiement seront données après l’acceptation du résumé.

La participation passive (sans présentation et de certificat sur papier) est gratuite. Vous êtes priés de bien vouloir signaler la volonté de participation passive via un formulaire en écrivant dans le champ « Titre de la présentation » – « participation passive ». Si vous avez besoin d’un certificat de participation passive en format PDF, veuillez le signaler dans le champ « Notes pour les organisateurs ».

Langues de la conférence : polonais, français.

Comité scientifique :

dr hab. prof. UŁ Anita Staroń

dr hab. prof. UŁ Tomasz Kaczmarek

dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak

dr Magdalena Koźluk

dr Sebastian Zacharow

Comité d’organisation :

Aleksandra Kaźmierczak

Paulina Materka

Ida Michalak–Gadowska

Eliza Sasin

Justyna Tomecka

Au plaisir de vous lire !

Équipe du Cercle scientifique des Romanistes de l’Université de Łódź