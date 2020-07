Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Langues, les Littératures, les Arts et les Cultures

Appel à contributions pour le numéro 5 de la revue Les Cahiers du CREILAC

Thème : La distance

Ce numéro cinq (5) de la revue Les Cahiers du CREILAC s’intéresse à la distance qui, selon Le petit Larousse illustré, peut se définir comme :​

a. un « intervalle séparant deux points dans l’espace, une longueur à parcourir pour aller d’un point à l’autre » ;

b. un « espace à parcourir dans une course » ;

un « intervalle de temps entre deux instants, deux époques » ;

une « différence qui résulte d’une inégalité de niveau social, d’âge, de culture, etc. » ;

une « distance de deux points, longueur des segments qui les joint ».

De telles définitions rappellent le caractère interdisciplinaire et transdisciplinaire de l’étude de la distance.

Ainsi comprise, la distance peut par exemple s’offrir aux sciences exactes – sciences physiques (Plotkin 2007), sciences biophysiques (Mohazab et Plotkin 2008, Lambert 1942) – comme axe d’investigation. Puis, dans le domaine des sciences humaines et sociales (Trope et Liberman 2010), elle peut être interrogée sous des angles différents et aussi variés que la géographie, la cartographie (Phibbs et Luft 1995, Slocum et al. 2005), la rhétorique ou la problématologie (Meyer 2008, 2009), la sociologie par le biais de l’étude des rapports sociaux (Simmel 1999, Durkheim 1895, Boguna et al. 2004), la psychologie (Bar-Anan 2007), la littérature, la linguistique, les technologies de l’information et de la communication, etc.

D’une manière plus détaillée, ces spécialités, dans leur diversité, peuvent examiner la distance sous le prisme de la mobilité, de la distance affective, de la distance sociale, ou de la distance physique, des transports comme lieu de réduction ou d’augmentation des distances, des réseaux sociaux en termes d’espace d’expression des distances virtuelles ou de redéfinition des habitudes classiques (cours en présentiel, travail intra-muros) à travers des cours à distance et le télétravail.

Par ailleurs, ce numéro invite à réfléchir sur la redéfinition de la distance face aux défis du moment afin d’aider à comprendre l’importance de la santé en rapport avec la distance en tant que marque de sécurité, de protection et même d’évitement de son prochain. À titre d’exemple, des études sur le confinement, les mesures barrières, la distanciation sociale, la mobilité des individus et de ses conséquences négatives ou positives dans la société pourraient témoigner du grand intérêt que l’homme accorde à la vie. En cela, ce numéro convoque une réflexion sur la dialectique de la réduction et de l’augmentation de la distance, du proche et du lointain, etc., en nette corrélation avec l’impact de la covid-19.

Dans une optique interdisciplinaire et transdisciplinaire, ce numéro a pour objectif de recueillir des contributions inédites, relatives aux sciences humaines et sociales, conformément à différents axes de recherche tels que :

distance et espace ;

distance et temps ;

distance et rapports sociaux ;

distance comme intervalles physiques ;

distance et écriture ;

distance et histoire ;

distance, dialogue et conversation ;

distance et outils numériques ;

etc.

Voilà à titre indicatif quelques questions sur lesquelles tout(e) chercheur(e) intéressé(e) est invité (e) à se pencher en portant un regard critique sur la distance.

*

Modalité de soumission

La réponse à cet appel à contributions se fait sous forme d’une proposition, communiquée en fichier attaché (nom du fichier au nom de l’auteur) au format doc et composée de trois (3) parties :

un résumé de la contribution de 250 à 300 signes maximum, espaces non comprises, suivi de cinq (5) mots-clés ;

une courte biobibliographie du/des auteur(s), incluant le/les titre(s) scientifique(s) et la/les institutions de rattachement ;

une contribution in extenso accompagnée des deux premières parties envoyée avant le 1er septembre 2020 par courrier électronique conjointement à Dr Baboucar DIOUF (b.diouf@univ-zig.sn) et Dr Alpha Oumarou BA (alpha.ba@univ-zig.sn).

La réception de chaque proposition donnera lieu à un accusé de réception par mail.

Calendrier prévisionnel

Dernier délai de réception des articles : 1 er septembre 2020

Notification d’acceptation ou de rejet des articles : 30 septembre 2020

Dernier délai de réception des articles avec corrections intégrées : 30 octobre 2020

Lancement du numéro : 19 décembre 2020

Informations

Langues de la revue

Les langues de la revue sont le français, l’anglais, l’espagnol, l’arabe et le portugais.

Protocole de rédaction de la revue

- Format Word (Police 12 ; Times New Roman ; interligne 1,5 ; 15 pages maximum, bibliographie comprise)

- Notes bibliographiques dans le corps du texte

- Notes explicatives en bas de page

- Numérotation des notes de bas de page en format continu

Frais de publication

- Les frais de publication ne sont payés qu’après acceptation de l’article par le comité de lecture.

- Montant : 30 000 F CFA

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :

Dr Baboucar DIOUF (b.diouf@univ-zig.sn) et Dr Alpha Oumarou BA (alpha.ba@univ-zig.sn), coordonnateurs de ce numéro 5 de la revue.

Pour toutes informations relatives à la revue, veuillez contacter :

Dr Raphaël LAMBAL (rlambal@univ-zig.sn), responsable de la revue Les Cahiers du CREILAC.

*

