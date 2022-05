De nombreux et généreux donateurs, associés à la Fondation François Sommer, à la Fondation d’entreprise La France Mutualiste et au Fonds du patrimoine du ministère de la Culture, ont permis à la BnF d’acquérir les archives littéraires et personnelles de l’écrivain Maurice Genevoix, à la suite de la souscription lancée le 11 novembre 2021.

Les donateurs, originaires de toute la France ainsi que de l’étranger et âgés de 22 à 98 ans, ont ainsi exprimé leur attachement à la figure de Maurice Genevoix et ont souligné l’importance de la conservation de ses archives. Beaucoup, non sans émotion, ont fait un don pour honorer la mémoire d’un parent qui, ayant combattu durant la Première Guerre mondiale, admirait particulièrement l’écrivain.