"Les donateurs, originaires de toute la France ainsi que de l’étranger et âgés de 22 à 98 ans, ont ainsi exprimé leur attachement à la figure de Maurice Genevoix et ont souligné l’importance de la conservation de ses archives. Beaucoup, non sans émotion, ont fait un don pour honorer la mémoire d’un parent qui, ayant combattu durant la Première Guerre mondiale, admirait particulièrement l’écrivain.

« Après le formidable don de Ceux de 14 par les petits-enfants de l’écrivain, c’est avec émotion que la BnF accueille dans ses collections les archives de Maurice Genevoix. Nous adressons nos plus sincères remerciements à tous ceux qui ont permis à ce trésor d’entrer au département des Manuscrits afin que la mémoire de l’œuvre de Genevoix continue de perdurer, et soit accessible à tous », a déclaré Laurence Engel, présidente de la BnF.

Composé de manuscrits de premier jet, d’épreuves corrigées, de ses carnets de guerre, des brouillons de ses discours, d’une abondante correspondance et de papiers personnels — dont des dessins — ce fonds est exceptionnel pour la connaissance de cet écrivain phare du XXe siècle, entré au Panthéon le 11 novembre 2020.

Le fonds Maurice Genevoix offre des pistes inédites de recherche, portées en particulier par la correspondance de l’écrivain, la qualité visuelle et plastique de certains documents, et enfin la riche documentation sur la période de la Première Guerre mondiale.

Il s’agit de la neuvième souscription lancée par la BnF. En 2021, c’était une édition originale de Du côté de chez Swann avec une lettre-dédicace exceptionnelle de la main de Marcel Proust qui rejoignait les collections de la Bibliothèque grâce à la générosité des donateurs.

En plus des trois mécènes, précise la BnF, 1274 donateurs, âgés de 22 à 98 ans, ont participé pour un montant moyen de 146 €. 52 % des dons sont en provenance de régions, 46 % d’Île-de-France et 2 % de l’étranger."

